Mutirão de exames preventivos é iniciado nesta quarta-feira em Resende

Matéria publicada em 21 de julho de 2021, 11:11 horas

Ação acontecerá em 17 unidades de saúde no horário estendido, das 17h às 21h

Resende- Terá início nesta quarta-feira em 17 unidades de saúde de Resende, mais uma ação da Campanha de Exames Preventivos 2021.

O mutirão promovido pela Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, é destinado à prevenção do câncer do colo do útero e de mama, e visa aumentar o número de preventivos feitos na rede pública. A ação também dá oportunidade às moradoras de Resende que não conseguem ter tempo disponível para realizar os exames periódicos no horário de expediente dos postos de saúde e policlínicas.

Até o balancete feito no dia 14 de julho pela Secretaria Municipal de Saúde, a campanha de 2021 já contabilizou 1.931 exames preventivos e 492 solicitações para mamografia no horário estendido. Nesta edição, os exames devem ser marcados previamente, por ligação telefônica, em uma das unidades disponíveis em cada etapa. O agendamento busca evitar aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), além de melhorar o fluxo dos atendimentos.

Nesta quarta, a campanha ocorre nas seguintes unidades: Policlínica Manejo, (24) 3354 7505; Clínica da Família, (24) 3381 4201; USF (Unidade Saúde da Família) Cabral/Alambari, (24) 3360 6060; USF Cidade Alegria (Caixa d’água), (24) 3381 6935; USF Itapuca, (24) 3360 5259; USF Jardim Primavera (24) 3360 7791; USF Grande Alegria, (24) 3354 8178; USF Paraíso, telefone (24) 3354 6571; USF Centro, (24) 3355 4511; USF Jardim Alegria/Jardim Beira-Rio, (24) 3360 1983; USF Morro do Cruzeiro/Castelo Branco, (24) 3354 8756; USF Liberdade, (24) 3360 2890; USF Surubi, (24) 3354 1935; USF Engenheiro Passos, (24) 3357 1870; USF Serrinha, (24) 3381 7086; USF Novo Surubi, (24) 3360 5072; e USF Mauá, (24) 3387 2022.

As mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, principalmente, aquelas com vida sexual ativa, são o público-alvo da campanha preventiva. O secretário de Saúde, Tande Vieira, explicou que é importante continuar cuidando da saúde feminina nesta pandemia, lembrando quais são as orientações do Ministério da Saúde. “Os exames ginecológicos de praxe devem estar sempre em dia. O papanicolau, por exemplo, é um procedimento com base em uma análise citopatológica, que permite o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, entre outras doenças. O exame físico das mamas e as orientações do autoexame também fazem parte da campanha. Já a mamografia de rastreamento – exame de radiografia feito pelo mamógrafo em mulheres sem sinais e sintomas de câncer de mama – é recomendada pelo Ministério da Saúde, na faixa etária de 50 a 69 anos, a cada dois anos. Se houver indicação médica, a mamografia pode ser feita em qualquer idade. Vale reforçar que o câncer de mama está na lista dos tumores mais frequentes entre as brasileiras; sua descoberta precoce aumenta a chance de cura”, frisa.

As mulheres devem comparecer ao posto de saúde ou à policlínica, a partir de agendamento confirmado pela equipe de saúde. Para a interessada ser beneficiada nesta campanha, basta residir em Resende e apresentar a carteirinha do SUS (Sistema Único de Saúde), documento de identidade e CPF. No decorrer da campanha, as mulheres podem ser agendadas em unidades fora da sua área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF). Algumas etapas da campanha são esquematizadas para o atendimento das mulheres em suas unidades de referência.

As próximas datas e localidades contempladas serão divulgadas pelo governo municipal. O prazo para o exame preventivo ficar pronto é de 30 a 45 dias, e deverá ser retirado pela paciente na unidade onde foi feito.