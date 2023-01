Mutirão de prótese dentária investe na autoestima dos moradores - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2023, 15:23 horas

Prefeitura realiza ação a partir desta sexta-feira, dia 6, e vai zerar a fila de espera pelo serviço



Foto: Divulgação

Vassouras começa o ano investindo na qualidade de vida dos moradores. A cidade realiza a partir desta sexta-feira, dia 6, o Mutirão de Próteses Dentárias ofertadas, gratuitamente, para os moradores da cidade. A ação será mantida no decorrer de janeiro e fevereiro e visa zerar a fila de espera por esse serviço.

A aposentada Paula Maria Amorim Leite, de 75 anos, moradora do bairro Grecco, já foi contemplada com a medida. Ela comemorou a ação e falou sobre a importância da dentadura para autoestima e qualidade de vida.

– Me sentia insegura com a dentadura antiga, que já estava gasta e morria de medo dela cair quando estivesse em local público. Evitava rir ou comer perto de desconhecidos para não passar constrangimentos – disse a aposentada que chegou a fazer um orçamento particular para colocação de dentadura, mas desistiu por conta do valor acima do orçamento familiar.

O Mutirão de Prótese Dentária, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, faz parte da terceira fase do Programa Saúde em Dia, que já atendeu moradores da cidade, com ampliação de ofertas e realização de mais de três mil exames de imagens, serviços diversificados em saúde, através da Feira da Saúde, além de exames oftalmológicos.

Para ter acesso à prótese dentária total é preciso realizar consulta com o dentista da equipe de saúde bucal, das Unidades de Atenção Básica e nas Estratégias de Saúde da Família. Os atendimentos são de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

A vice-prefeita, Rosi Silva, lembrou que a ação objetiva ainda agilizar a prestação do serviço em saúde para a comunidade, além de garantir o acesso da população aos atendimentos em saúde pública.

– É importante ressaltarmos o quanto a prótese faz diferença para a autoestima da pessoa e ainda é imprescindível para os cuidados em saúde, evitando o desconforto na articulaçao, problemas digestivos, entre outros. Em Vassouras valorizamos a vida dos moradores e cuidamos para que a população tenha atendimentos de qualidade – concluiu Rosi.