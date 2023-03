Mutirão em VR já realizou mais de 1,5 mil cirurgias de catarata - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 08:06 horas

Volta Redonda – O centro cirúrgico oftalmológico móvel instalado na Ilha São João promove até este sábado (11) o mutirão de cirurgias de catarata pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, segundo a prefeitura de Volta Redonda, 594 pacientes serão submetidos ao procedimento, sendo que quatro crianças e 23 adultos com comorbidades serão atendidos no centro cirúrgico do Hospital São João Batista (HSJB).

A iniciativa integra a terceira etapa deste ano do projeto ‘Revi-Ver’. Nesta etapa também serão realizadas 60 cirurgias de pterígio, para retirada da membrana que avança sobre a córnea. Nos dias 5 a 8 deste mês, 450 exames de biometria – procedimento pré-operatório para a cirurgia de catarata – foram realizados. Os aprovados farão a cirurgia nesta sexta-feira (10) e sábado (11).

De acordo com o vice-prefeito, Sebastião Faria, o ‘Revi-Ver’ será um projeto permanente para atender a demanda por cirurgias de catarata no município. Segundo ele, de 2012 para cá mais de dez mil cirurgias foram feitas, sendo as três etapas de 2023 responsáveis, só elas, por 1,5 mil atendimentos.

– As pessoas que já fizeram cadastro para cirurgia de catarata não precisam ir ao Departamento de Informação, Programação e Avaliação (Dipa) para renovar a solicitação, a menos que precisem atualizar o telefone de contato – explicou Faria, frisando que não há orientação para que as pessoas procurem atendimento diretamente na Ilha São João.

– Há uma fila de espera, e os que forem convocados para fazer o procedimento receberão um comunicado oficial da Secretaria de Saúde – emendou.

Novos agendamentos

O morador que tenha diagnóstico de catarata e ainda não esteja cadastrado no ‘Revi-Ver’ dirigindo-se ao Dipa, na sede da secretaria de Saúde (no antigo hospital Santa Margarida), no bairro Niterói, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É preciso levar cartão do SUS ou CPF, e documento com foto, além de um número de telefone para contato.