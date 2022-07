‘Mutirão + Empresas’: secretarias de Barra Mansa promovem ação para regularizar e fomentar negócios

Matéria publicada em 7 de julho de 2022, 21:19 horas

Encontro no Parque Natural de Saudade disponibilizou serviços aos empresários e contou com a participação do prefeito Rodrigo Drable

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa promoveu nesta quinta-feira, 7, o “Mutirão + Empresas”. O evento aconteceu das 8h às 16h, no Parque Natural de Saudade, com o objetivo de regularizar e fomentar novos negócios, gerando emprego e renda na cidade. Além do prefeito Rodrigo Drable, secretários municipais, representantes do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e demais servidores estiveram presentes, disponibilizando serviços aos cidadãos, microempreendedores (MEIs) e empresários.

Entre as solicitações disponíveis: consulta e regularização de atividades junto à Fiscalização de Posturas; licenciamento ambiental; corte e poda de árvores; fiscalização e requerimento do uso do solo; atendimento através da Vigilância Sanitária; cadastro mobiliário e imobiliário, dívida ativa e fiscalização tributária; Sala do Empreendedor abrindo cadastro para MEIs e Casa do Trabalhador cadastrando empresas; além de todos os serviços relacionados ao Saae-BM.

– Esse mutirão é para a gente resolver pendências de empresas, para ajudar empreendedores a desenvolver novas atividades, dinamizar o atendimento a aquele que quer investir em Barra Mansa. De um modo bem específico, é criar novos empregos – destacou o prefeito Rodrigo Drable.

O objetivo da ação foi alcançado, conforme revelou o empresário Licélio de Miranda Lima.

– Eu cheguei aqui, me deparei com todo esse evento muito bacana, muito bem estruturado, e já tive ofertas de novos negócios sem ter vindo aqui para isso. Eu vim para uma demanda pontual e saí com algumas ofertas bem interessantes até mesmo para o nosso município – disse Licélio.

Quem também aprovou a iniciativa foi a auxiliar de Mecânica, Rosângela dos Santos.

– Aqui consegui resolver meu problema com Saae, com a rede de esgoto. Eu não estava conseguindo porque minha dívida era muito alta. Graças a Deus o rapaz do Saae me ajudou a resolver, me deu um bom desconto, para eu dar continuidade ao meu trabalho – ressaltou Rosângela.

O engenheiro civil, Leandro Amaral de Carvalho, também foi uma das pessoas atendidas, que conseguiram regularizar a situação da empresa onde trabalha sobre autorização para uso do solo.

– Solicitei uma autorização e licença para a construção de um ramal de gás ao posto de combustíveis. Essa iniciativa é muito bacana, pois atrai os empresários e a comunidade, divulga o município e atrai novas empresas – disse.

Saldo positivo

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, considera o saldo do Mutirão + Empresas positivo.

– Foi um sucesso graças a Deus e todos os objetivos foram alcançados. O prefeito Rodrigo esteve presente com todo o secretariado atendendo as demandas dos empresários que já residem em Barra Mansa, e futuros empresários que queiram investir na cidade. Foi um momento único na tentativa de resolução de problemas burocráticos, dinamismo nos atendimentos e também de muita prospecção a novos negócios – destacou o secretário.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, também considera a ação como um sucesso.

– Foi uma grande iniciativa do prefeito em relação aos atendimentos dos empresários e empreendedores que tenham desejo de vir para Barra Mansa. Estivemos presentes com o setor do uso do solo, que é responsável pela abertura de todo processo de alvará de construção, também da questão de consulta prévia do zoneamento urbano, da viabilidade econômica que pode ser empreendida em cada região da cidade. Realizamos vários atendimentos e tivemos o retorno muito positivo de quem esteve por aqui – concluiu Eros.