Mutirão retira mais de 6.200 metros cúbicos de entulhos em Resende

Matéria publicada em 18 de junho de 2021, 08:35 horas

A ação aconteceu em quatro bairros da cidade

Resende- Mais um mutirão de limpeza concentrado nos bairros Cidade Alegria, Jardim Alegria, Jardim Beira Rio e Nova Alegria foi finalizado nesta semana pela Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

De acordo com a prefeitura de Resende, o objetivo da iniciativa, que não é uma responsabilidade do governo municipal e sim de cada proprietário, é manter a cidade mais limpa e saudável, diminuindo assim o aparecimento de roedores e os casos de doenças como, por exemplo, a dengue. E neste caso o maquinário da frota municipal atua no recolhimento do entulho descartado indevidamente pela população.

De acordo com o balanço final da ação, realizado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, neste período de mutirão, que durou até o dia 14 de junho, foram retirados 6.250 metros cúbicos de entulho.

Entre os materiais retirados nas ruas, calçadas e terrenos baldios, entre outros logradouros públicos, estão restos de obras; móveis quebrados, como sofás, cadeiras e camas; podas de árvores; limpeza de jardinagem; madeira quebrada ou podre; fogões sem uso; sacos plásticos; embalagens; utensílios domésticos quebrados, além de muito mato.

Segundo o prefeito Diogo Balieiro Diniz, é essencial que a população se conscientize e trabalhe em conjunto com a gestão municipal.

– A gestão municipal realiza este tipo de serviço constantemente, mas também conta com a colaboração da população. Os servidores relatam com frequência a recorrência de entulho inclusive em locais que acabaram de receber a limpeza. É um trabalho em equipe. Temos maquinário pesado mobilizado para o serviço e profissionais muito empenhados – disse o prefeito

Além do recolhimento do entulho com o auxílio do maquinário, o Mutirão de Limpeza também é complementado pelo trabalho diário de varrição e capina, visando deixar o ambiente mais limpo, seguro e adequado para a circulação de pessoas.