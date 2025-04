Na China, Cláudio Castro fecha acordo para ampliar sistema de monitoramento e inteligência das Forças de Segurança do estado

Estado do Rio- Com o objetivo de ampliar para todos os 92 municípios fluminenses o sistema de monitoramento e inteligência das Forças de Segurança, o governador Cláudio Castro fechou acordos, nesta segunda-feira (21), na China, com a Hikvision e a Dahua, líderes mundiais em soluções e serviços baseados em vídeo e análise de imagens. A ideia é que o governo compre as câmeras e as prefeituras instalem e façam a manutenção dos equipamentos.

“As multinacionais iniciarão planejamentos com informações detalhadas sobre os modelos mais adequados para a realidade do estado. A tecnologia tem papel fundamental na segurança pública do Rio de Janeiro, e empresas como a Dahua e a Hikvision podem contribuir para tornar nossas cidades mais seguras e eficientes. O uso dessas soluções inteligentes ajuda na identificação de suspeitos, no monitoramento de áreas estratégicas e na prevenção de crimes em grandes eventos, como o Réveillon e o Carnaval, essa tecnologia foi a grande estrela”, ressaltou o governador.

As 21.571 câmeras corporais portáteis compradas pelo Governo do Estado são da Hikvision. Atualmente, cerca de 13 mil estão sendo utilizadas pela Polícia Militar. O pacote de tecnologia inclui ainda 5,8 mil câmeras embarcadas nas viaturas e o videomonitoramento urbano. As câmeras de reconhecimento facial têm sido grandes aliadas da segurança, colaborando com a identificação de suspeitos, foragidos da Justiça e na localização de pessoas desaparecidas. A tecnologia já auxiliou na prisão de mais de 500 pessoas.

Além disso, o programa 190 Integrado conta com 230 mil câmeras e sinais de sensores de instituições públicas e privadas, conectados ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Tecnologia e modernização da segurança pública

O Governo do Estado já investiu mais de R$ 4,5 bilhões em segurança pública, com a maior parte destinada à tecnologia.

As Forças de Segurança contam hoje com o CICC Móvel, que começou a ser utilizado em 2024 e auxiliou as equipes policiais no patrulhamento de grandes eventos, como show da Madonna, G20, Réveillon e Carnaval.

Também foram inauguradas a Agência Central de Inteligência, que concentra setores como busca eletrônica e interceptações, e o Gabinete de Comando de Operações Policiais, para a coordenação de monitoramento e gestão estratégica das ações contra o crime organizado.

Encontro com o governador de Zhejiang

No fim do dia, Cláudio Castro se reuniu com o governador de Zhejiang, Liu Jie, e discutiu futuras parcerias em áreas como tecnologia e inovação, logística e energia sustentável. No encontro, Castro destacou o crescimento da economia do Estado do Rio e os novos investimentos em energia renovável, como o projeto-piloto para implantar eólicas offshore e produção de energia a partir do vento do mar.

“Estamos investindo na transição energética, com projetos como a regulamentação da energia eólica offshore e os Corredores Sustentáveis para veículos pesados. Há grande potencial de sinergia entre nossos estados nessa área”, disse Castro.