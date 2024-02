Na contramão do Estado, Paraty tem baixas notificações de casos de dengue

Costa Verde – Ao contrário do indicador regional do Panorama da Dengue do governo do Estado para a Costa Verde, a secretaria de Saúde de Paraty afirma que o município está com baixo número de notificações de casos da doença e com pouco risco para uma epidemia neste momento. Na comparação com os dados do ano passado (2023), os números da dengue, de acordo com o governo paratiense, indicam estabilidade.

Em todo ano passado, a cidade teve 3.126 casos notificados da doença, com 572 confirmados e doze casos de chikungunya. Este ano, até a semana passada, houve 284 notificações suspeitas de dengue e apenas dezesseis casos confirmados.

Os Levantamentos Rápidos de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) realizados em outubro do ano passado e em janeiro deste ano também indicaram baixo risco. Os bairros com mais infestação de mosquitos nos levantamentos são a Ilha das Cobras, Mangueira, Condado e Pantanal. Mais da metade dos registros da presença do mosquito Aedes aegypti foram dentro de casas e do comércio.

“As ações preventivas são permanentes em relação ao combate a dengue, a leptospirose e tantas outras epidemias que podem acometer a cidade de Paraty. As medidas realizadas nos últimos anos têm dado resultados. O sonho de qualquer administrador é reduzir a zero qualquer incidência, mas são índices muito baixos, suportáveis e que têm a tendência de melhorar com esse trabalho preventivo”, afirmou a Secretária Carla Lacerda.

Apesar do baixo número de casos, a secretaria Municipal de Saúde afirma manter as ações de prevenção e conscientização da população, que incluem panfletagens na entrada da cidade e na porta do hospital com orientações para os moradores, passagem regular de carros de som com a campanha ’10 minutos que salvam vidas’ e mutirão de limpeza e checagem de residências em alguns bairros. A cidade espera enfrentar o período de maior incidência da doença sem comprometer a rede de atendimento em saúde com excesso de pacientes com dengue.

Paraty tem menor número de casos, diz Secretaria de Estado

Em nota enviada ao DIÁRIO DO VALE, a Secretaria de Estado de Saúde explicou que a cidade de Paraty é o município que apresenta o menor número de casos da região, com um total abaixo do limite máximo esperado para a Semana Epidemiológica 06 e, portanto, sem EC. ‘Mangaratiba apresenta excesso de casos acima do limite máximo esperado, e Angra dos Reis, que decretou emergência em saúde pública, excesso de casos muito acima do esperado’, diz a nota. Segundo a SES, é importante frisar que o EC de quase três vezes é para toda a Região da Baía de Ilha Grande.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o excesso de casos (EC) é um índice que mostra quantas vezes o número de casos prováveis de dengue excede o limite máximo esperado para o momento. Este limite, por sua vez, é estabelecido de acordo com o número de casos prováveis da série histórica dos últimos 10 anos. Para a Semana Epidemiológica 06, que compreende o período de 04 a 10 de fevereiro, o limite máximo de casos esperado (segundo a série histórica) seria 58, enquanto o número de casos notificados foi de 170. Sendo assim, o EC para a região é de 2,93 vezes acima do esperado.

A análise consta na mais recente edição do Panorama da Dengue, boletim semanal divulgado pela Secretaria de Estado Saúde com análise da tendência de transmissão da doença no estado publicado em 15 de fevereiro.