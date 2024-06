Na contramão, motorista de Vectra provoca acidente e deixa 6 feridos na Dutra

Itatiaia – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão à procura do motorista de um Vectra verde que entrou na contramão e provocou um acidente, na manhã deste domingo (2), na pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O acidente ocorreu por volta de 5:40h, na altura do KM-323. Seis pessoas ficaram feridas, sendo cinco socorridas para o Hospital de Itatiaia por equipes do Corpo de Bombeiros e da CCR RioSP. Três veículos se envolveram no acidente: o Vectra, um Pálio e um T-Cross.

Segundo informações da PRF, o Pálio colidiu frontalmente com o Vectra. O condutor do Palio ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão frontal. Em seguida, o T-Cross se deparou com o Vectra na faixa da esquerda, na contramão.

Segundo informações das vítimas, os ocupantes do Vectra fugiram do local sem prestar socorro. O condutor do T-Cross sofreu ferimentos leves e recusou atendimento médico, sendo liberado no local. O Vectra foi removido para o posto PRF de Floriano sendo aplicadas multas por falta de equipamento obrigatório e por transitar na contramão, no valor total de R$ 2.444,75