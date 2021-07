PM apreende motocicleta com indícios de adulteração em Piraí

Matéria publicada em 8 de julho de 2021, 09:29 horas

Piraí – Policiais do 10º Batalhão apreenderam uma motocicleta, sem placa, com indícios de adulteração, conduzida por um homem de 30 anos, na noite de quarta-feira (7), em Piraí. proprietário foi liberado após depoimento.

De acordo com a PM, o condutor foi abordado na Rua Professora Amália Guimarães, no Distrito de Arrozal, durante patrulhamento. Os agentes afirmam que durante inspeção, notaram que o número do chassi estava ilegível, bem como o número de motor diferente ao que estava na documentação do veículo.

Após a constatação, o condutor e o veículo foram encaminhados para delegacia para medidas cabíveis. A PM informou que o proprietário da motocicleta foi liberado após depoimento. Não há informações se o veículo permaneceu na unidade policial.

Barra do Piraí

Um adolescente de 14 anos, foi detido pela Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira, dia 7, em Barra do Piraí, suspeito de tráfico, após ser flagrado com 18 saquinhos de maconha, durante abordagem na Rua Etelvino Carlos da Fonseca, em Areal.

Segundo PMs do 10º Batalhão, todo material foi encontrado no bolso da bermuda do adolescente, conduzido para 88ª DP para medidas cabíveis. Ele responderá ao artigo 33 da lei 11343/06 (Tráfico).