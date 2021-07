Matéria publicada em 28 de julho de 2021, 19:14 horas

Barra Mansa – Em meio ao espírito esportivo aflorado pelas Olimpíadas e Campeonato Brasileiro, o fotógrafo e cineasta André Sodré lança, no próximo domingo, 01 de agosto, seu curta-metragem “Na Trave”. O filme será disponibilizado nas principais plataformas digitas (Instagram, Facebook e You Tube) a partir das 18h, possibilitando uma sessão de cinema que respeita as medidas de segurança contra o COVID-19.

Na Trave é uma comédia, que mescla realidade e ficção, para apresentar um dia na vida de Moises. Jovem operário, Moisés é fã de futebol, mas não consegue perceber os vários dribles que dá na vida., como a maioria de brasileiros. De forma leve, o filme mostra como a realidade se assemelha a um jogo de futebol.

Com locações em Barra Mansa e Volta Redonda, “Na Trave” traz cenas de ficção e depoimentos de anônimos adoradores do futebol, como Moisés, e personalidades do universo deste esporte. O futebol, esporte mais amado do país, é o fio condutor do filme, dirigido e roteirizado por André Sodré, que idealizou o filme observando a relação da vida de um trabalho com a de um jogador.

-Há muitos paralelos entre a vida e o esporte, de todas as modalidades, mas escolhi abordar o futebol por ser considerado a paixão nacional e ser mais próximo da realidade da maioria dos brasileiros. Moisés é um cara comum, que encontramos todos os dias, com seus anseios, perrengues, pequenas vitórias diárias, mas que leva tudo isso como um verdadeiro craque. Essa similaridade que propus trazer para o filme – declarou Sodré.

O elenco de Na Trave é formado por atores amadores e participações especiais. O protagonista recebeu o nome de seu intérprete, Moisés, trazendo ainda mais realidade para o filme. Além de Moisés Mesut, participam: Adam Marcos Vieira, Beatriz Carreiro, Caio Moraes, Claudio Cardinelli, Diego de Almeida Ferreira, Diego Seabra, Joana D’arc Lopes, Matheus Guedes, Nicole Mattos e o próprio diretor, André Sodré.

O curta tem direção de fotografia de Ricardo Batalha e André Sodré; produção de André Sodré e Sérgio Garloppa; música original de Cláudio Cacau e locução: Lucas Chaves. A produção recebeu recursos oriundos da Lei Aldir Blanc, por meio da Prefeitura Municipal e da Fundação de Cultura de Barra Mansa.

Estreia do curta-metragem Na Trave

Data: 01 de agosto (domingo)

Horário: 18h

Disponível nas plataformas digitais:

Facebook: facebook.com/eduardoandre.sodre

Instagram: @andresodrefotografo

You Tube: youtube.com/ andresodrefotografo