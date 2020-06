Na volta do carioca, Voltaço visita o Fluminense neste domingo

Matéria publicada em 27 de junho de 2020, 14:06 horas

Volta Redonda – O Voltaço voltará a campo pelo Campeonato Carioca neste domingo, dia 28, às 19h, no estádio Nilton Santos. Pela frente, o Esquadrão de Aço irá enfrentar o Fluminense, líder do grupo B. Para sair de campo com o resultado positivo, o comandante Luizinho Vieira destaca a importância da equipe repetir o padrão tático e o estilo de jogo que vinha fazendo antes da paralisação do Campeonato.

– A equipe vinha trabalhando bem na parte tática antes da parada e a expectativa é que possamos manter o mesmo padrão de jogo que começamos a trabalhar lá em novembro, quando iniciamos o nosso trabalho. Um time organizado, bem posicionado, terá um desgaste menor em relação a parte física e acho que isso fará a diferença na partida – destacou Luizinho, que ainda analisou o adversário deste domingo.

– O Fluminense tem uma equipe de muita qualidade, por isso é líder da competição. Sabemos que é um momento diferente, onde todo mundo ficou praticamente 90 dias parado e isso irá afetar todo mundo. Vamos procurar jogar o nosso jogo, brigar pela posse de bola e buscar impor o nosso ritmo para sair de campo com a vitória que nos mantém vivos na briga pela classificação – afirmou.

O Voltaço está na terceira colocação do Grupo B com quatro pontos. São dois pontos a menos que o Madureira, que tem seis, e cinco a menos que o líder Fluminense. Na classificação geral do campeonato, o Esquadrão de Aço é o quarto colocado, com 16 pontos.