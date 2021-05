Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 15:38 horas

Meta é arrecadar 10 toneladas de alimentos

Volta Redonda – O NAC (Núcleo de Ação Comunitária) está promovendo uma campanha solidária para doação de alimentos, que beneficiará famílias que estejam passando dificuldades por conta da pandemia, em Volta Redonda. Com meta de arrecadar 10 toneladas de alimentos, a “Grande Corrente do Bem” fará drive-thru para que moradores possam realizar doações nos pontos de recolhimento sem a necessidade de gerar aglomeração, além de que poderão ajudar o próximo. O drive-thru, será no próximo domingo (16), de 9h às 15h, na Praça Brasil (Vila Santa Cecília).

Até esta sexta-feira (14), estão sendo recebidas doações em diversos pontos de recolhimento da cidade, como: no Banco da Cidadania no Aterrado (antigo fórum), na Sede da Associação dos Aposentados (Sessenta e Aterrado), na Subprefeitura do Retiro, e na Arena Esportiva ao lado do 28° Batalhão da PM (Niterói).

Instituições sociais aderem a campanha

A campanha solidária está sendo realizada pelo NAC junto com todas as instituições sociais e todos os conselhos alimentares de Volta Redonda, além da prefeitura, através da SMAC (Secretaria Municipal de Ação Comunitária). Segundo o presidente do NAC, Anderson Ferreira de Oliveira, a campanha foi lançada para atender uma demanda imediata.

– NAC estava parado desde 2015, e reativamos com uma nova diretoria com propósito de desenvolver as instituições, além de promover outras ações. Retornamos há menos de um mês e estamos atendendo uma demanda imediata, que é o problema das famílias desassistidas, principalmente àquelas que foram afetadas pela pandemia. O que a gente pede é que a população participe, que disponibilize seu tempo, pelo menos cinco minutinhos para doar alimentos. Teremos voluntários lá e obviamente iremos respeitar o distanciamento social por conta da Covid-19 – destacou o presidente do NAC.

Famílias beneficiadas

Segundo o presidente do NAC, pelo menos quatro mil famílias de Volta Redonda serão beneficiadas com as doações de alimento. As famílias contempladas estão registradas em um cadastro reunido pelas instituições sociais do município para evitar que uma família recebe a mais ou a menos do que as outras.

– Temos uma equipe trabalhando com isso para evitar a dupla doação ou a falta de doação para as famílias. Quero um grande engarrafamento, mas no bom sentido, uma corrente do bem para que a população possa ajudar quem está precisando no momento – concluiu o Anderson Freira de Oliveira.

Após arrecadação dos alimentos, a intenção é que as famílias recebam as cestas básicas três a quatro dias depois do drive-thru, que ocorrerá no próximo domingo. Para mais informações, entrar em contato com o presidente do NAC, pelo telefone (24) 99999-5927 (Anderson).