Nadador de Resende estreia nesta quinta nos Jogos Olímpicos

Matéria publicada em 28 de julho de 2021, 18:07 horas

Tóquio, Japão – O atleta de natação resendensse, Matheus Gonche, de 22 anos, estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 na manhã desta quinta-feira, dia 29. O nadador disputará a prova dos 100 metros borboleta a partir das 7h, pelo horário de Brasília.

O nadador de Rezende (RJ) vai pela primeira vez na carreira aos Jogos. Matheus garantiu sua vaga olímpica nadando a prova em 51s94, abaixo do índice de 51s96na Seletiva Olímpica, realizada no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, no último mês de abril.

Nas redes sociais, Matheus relatou a emoção de participar pela primeira vez das Olimpíadas. “Minha estreia Olímpica será na quinta-feira (29), mas por aqui a minha certeza é de que a realização de um sonho já é realidade” afirmou o atleta.