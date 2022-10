Nadador Matheus Gonche brilha novamente nos Jogos Sul-Americanos 2022

Matéria publicada em 5 de outubro de 2022, 21:09 horas

Resende – O nadador Matheus Gonche conquistou a medalha de ouro nos 100 m borboleta dos Jogos Sul-Americanos 2022, em Assunção, no Paraguai. Na prova disputada no início da noite de terça-feira (4), o atleta de Resende fez a marca de 52s37, superando em mais de um segundo o colombiano David Arias Gonzalez com 53s39 e o venezuelano Emil Perez com 53s42.

O representante do SESI-SP dominou os 100 m borboleta do início ao fim, comprovando seu favoritismo no continente. Matheus Gonche é o atual bicampeão brasileiro na distância e representante do país em Tóquio 2020 e na última edição do Mundial de Desportos Aquáticos.

Ao sair da piscina, o jovem nadador olímpico comemorou o resultado no Paraguai. “É um campeonato bastante desafiador! Fiz um tempo muito bom, mesmo cansado. Consegui relaxar e me focar para conquistar esse ouro”, disse Matheus Gonche. “Venho de duas temporadas muito boas, o que me motiva a representar meu país”.

Matheus Gonche subiu pela segunda vez no lugar mais alto do pódio nos Jogos Sul-Americanos 2022. Na segunda-feira (3), o atleta de 23 anos ajudou o revezamento 4×100 m medley a sair com o ouro com 3min39s50, deixando Colômbia e Argentina para trás.

O quarteto tinha também Guilherme Basseto, Evandro Silva e Felipe Ribeiro. No mesmo dia, Matheus Gonche foi o sétimo nos 50 m borboleta com a marca de 24s55. Nesta quarta-feira (5), o nadador teve pela frente os 200m borboleta dos Jogos Sul-Americanos.

Matheus Gonche conquistou no dia 15 de setembro duas medalhas de prata no Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação. A primeira veio nos 200m borboleta. Depois, na última prova do dia, ele ajudou a equipe do SESI-SP a conquistar o segundo lugar no revezamento 4×100 medley misto, ao lado de Julia Goes, Vinícius Assunção e Etiene Medeiros (3min42s35).