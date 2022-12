‘Nadando com Thiago’ reúne dezenas de alunos no parque aquático de Volta Redonda - Diário do Vale

‘Nadando com Thiago’ reúne dezenas de alunos no parque aquático de Volta Redonda

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2022, 16:27 horas

Confraternização contou com apresentação da cantata de Natal brinquedos e distribuição de brindes

Volta Redonda – O projeto ‘Nadando com Thiago Pereira’ reuniu, na manhã desta quinta-feira, dia 22, alunos e familiares no festival de fim de ano no Parque Aquático Municipal de Volta Redonda, local onde também são realizadas as aulas. O idealizador do projeto, o medalhista olímpico e recordista brasileiro em número de medalhas em Jogos Pan-Americanos, Thiago Pereira, participou da festa.

O evento contou com apresentação de uma cantata de Natal dos alunos do programa Garoto Cidadão, da Fundação CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), além de brinquedos e distribuição de brindes.

“É uma alegria imensa poder ver a arquibancada cheia de familiares que acreditam no nosso projeto. Parabenizar este timaço de professores que temos aqui e agradecer a todos os parceiros e a coordenação do Parque Aquático Municipal. Que a gente volte ano que vem mais fortes ainda”, disse a secretária municipal de Esporte e Lazer e mãe do ex-atleta, Rose Vilela.

O ‘Nadando com Thiago Pereira’ tem o patrocínio da CSN e o apoio da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). As aulas tiveram início em agosto e atende 280 crianças e jovens, entre 7 e 17 anos.

“Claro que tem muita coisa a mais que gostaríamos de fazer, mas como qualquer coisa na vida que você vai fazer pela primeira vez, tem a parte do aprendizado, com os erros e acertos. Estou muito feliz com estes primeiros meses do projeto e, o melhor de tudo, é começar dentro da nossa cidade. É uma causa que acredito bastante, que é a prevenção do afogamento, além de ter envolvimento também com o esporte. A natação, dentro de todos os esportes, é a única que consegue prevenir uma das maiores causas acidentais”, ressaltou Thiago Pereira.

Avaliação positiva

Milena Felix Gonçalves, de 41 anos, é mãe de quatro alunos do ‘Nadando com Thiago Pereira’: Emanuelly, de 11 anos, Davi, de 10 anos, Eloá, de 8 anos, e Rebecca, de 7 anos. Ela estava presente no festival de fim de ano e avaliou de forma positiva os primeiros meses de atividade.

“O projeto está sendo excelente. Desde o início, já vi um excelente desenvolvimento, inclusive em outros eventos que tivemos com piscina, pude ver que eles evoluíram muito e aprenderam mesmo a nadar. O trabalho do projeto é muito sério, eles gostam muito, adoram, têm muita vontade de vir e os professores são muito atenciosos, compromissados e empenhados”, elogiou.

Quem também elogiou as aulas do projeto foi Joelma Tuller, de 40 anos, que acompanhava a filha Laís, de 9 anos.

“É um projeto muito importante porque causa um desenvolvimento maior nas crianças, tanto na atividade física como na área escolar. Além disso, temos a parte mais importante que a de ensinar as crianças a prevenir afogamentos. Aqui elas nadam e eu fico despreocupada, porque sei que já aprenderam e sabem se virar”, afirmou.