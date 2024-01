Naldo anima fanfest do Voltaço nesta quinta

Volta Redonda – Naldo Benny será a atração da festa promovida pela nova patrocinadora do Voltaço, a BetSpeed. O show está marcado para quinta-feira (18), às 18h, na Praça Sávio Gama. O evento será o pre-jogo da partida e contará com a participação de ex-idolos do clube, como o artilheiro Túlio Maravilha.

Haverá também uma ação da casa de apostas que irá entregar dois chopps para quem for com a camisa do Volta Redonda Futebol Clube, mas para isto precisa comprovar o cadastro no site. A ação irá ocorrer de 18h até às 19h ou até acabar os chopps.

Estreia na competição

Além da estreia na competição contra o Fluminense, a partida marca também o primeiro jogo do Felipe no comando do clube. A partida está marcada para às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira.