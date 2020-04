‘Não sou um demagogo em busca de popularidade’, diz Samuca Silva

Matéria publicada em 18 de abril de 2020, 15:09 horas

Prefeito fala das medidas para combater Covid-19 e suas consequências

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva falou neste sábado, dia 18, das medidas tomadas pelo município para enfrentar a pandemia e suas consequências. O prefeito fez ainda uma avaliação do trabalho realizado nas últimas semanas:

*Um mês depois de a pandemia de Covid-19 levar a prefeitura de Volta redonda a adotar uma série de medidas para conter a disseminação do vírus, qual a avaliação que o senhor faz neste momento?

Samuca Silva – Estou certo de que adotamos as medidas corretas. Não há remédio nem vacina contra o novo coronavírus. Ter tantos casos confirmados e leitos disponíveis quer dizer que estamos evitando o contato de nossos idoso com o vírus. A orientação, tanto da Organização Mundial de Saúde quanto do Ministério da Saúde do Brasil foi no sentido de restringir o contato social. Foi o procedimento que adotamos, seguindo as orientações técnicas. Não foram medidas inventadas pelo prefeito de Volta Redonda da noite para o dia. Foi a solução que o mundo inteiro adotou, porque não há outra para impedir uma catástrofe maior. Nossa equipe afirmou, se não tivéssemos adotado as medidas mais de 5000 pessoas estariam contaminadas, seria o caos.

*Por que há tanta gente contestando o isolamento social?

Samuca Há uma pequena parcela da sociedade que não enxerga os riscos. Que ignora o que já aconteceu e o que está acontecendo em outros países do mundo. O vírus é o mesmo aqui e não há nada de especial, infelizmente, no brasileiro que nos diferencie. É difícil apontar um motivo apenas, mas talvez o principal seja a preocupação sobre os efeitos na vida de todos durante e, sobretudo, depois que a pandemia passar. É uma preocupação compreensível, do empresário que teme pelo seu futuro ao trabalhador que teme pela perda do emprego imediato. Mas isso está à margem da questão principal, que é justamente preservar vidas. Evitar uma demanda pela saúde que ninguém terá como suportar, como já está mais do que demonstrado pelo que estamos vendo em outros países. Vivos podemos lutar e restabelecer a normalidade, ainda que leve algum tempo.

*Os empresários fazem uma forte pressão pela reabertura do comércio. Como o senhor tem lidado com isso?

Samuca – Com plena serenidade. Quando adotamos as medidas de restrição ao funcionamento do comércio sabíamos que a reação seria imediata. Mas a pergunta que faço aos empresários é: que autoridade do poder público tomaria as medidas que tomamos se não fossem extremamente necessárias e recomendáveis pelas autoridades de saúde? Como o poder judiciário manteria as decisões dos prefeitos se não houvesse recomendações técnicas? Como alguém pode considerar que estamos minimizando ou até desconsiderando a importância do empresariado, do grande ao pequeno, na sobrevivência financeira do país? É um equívoco brutal este pensamento. Quem tomaria medidas deste porte se não fossem necessárias, ainda mais num ano eleitoral? E nem estou aqui fazendo qualquer abordagem política, que fique bem claro. Mas não sou um demagogo em busca de popularidade. Não há economia que funcione num estado de calamidade na saúde pública. Basta citar a Itália como um exemplo cristalino: lá se tentou preservar a economia. E o que aconteceu? A realidade foi a devastação da saúde e a economia foi a reboque. O pedido de desculpas do prefeito de Milão por não ter adotado antes medidas para conter a circulação de pessoas é um fato histórico. Nenhum país está pondo em dúvida os danos à economia que estas medidas trarão. Mas há uma clareza que alguns se negam a enxergar: os danos à economia serão muito maiores se não fossem as medidas adotadas até agora. Alguém consegue imaginar que as pessoas irão às compras saltando sobre cadáveres como no Equador? Sabemos que as restrições causam prejuízos ao comércio, mas também afetam seriamente as finanças dos municípios, dos estados e da União. Para mim, é difícil crer que haja empresários incapazes de compreender que não apenas em Volta Redonda, mas no país inteiro, foram tomadas medidas recomendadas pelas autoridades de saúde. Não foram iniciativas adotadas ao bel prazer de um prefeito ou governador. Até porque, já disse isso várias vezes, a administração pública também será testada, mostrando como vai enfrentar agora e depois que a crise passar. Temos ainda, em Volta Redonda, uma decisão judicial em ação movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro determinando, sob pena de pesada multa, de mais de R$ 1 milhão, que o comércio, exceto os serviços essenciais, fique fechado. Onde está a dificuldade de compreender isso? Nós sabemos da aflição da classe empresarial, que nos aflige também, mas esta também precisa entender a aflição do poder público, sobretudo municipal, de preservar vidas e evitar um colapso na rede de saúde que pode inviabilizar o atendimento de qualquer pessoa, inclusive deles.

O senhor tem defendido uma abertura gradual, mas se coloca contrário à flexibilização total. Por quê?

Samuca – Sou a favor da abertura gradual na medida em que a situação estiver sob controle. Liberar tudo de imediato, neste momento, veja bem, neste momento, seria jogar fora todo o esforço dos últimos 30 dias. Muitos não estão entendendo o que estamos passando: o distanciamento social, por si só, não impede a propagação do vírus, mas diminui a velocidade da disseminação. Achata a curva, como se diz, da contaminação. E isso permite que o sistema de saúde tenha condições de atender. Veja o que está acontecendo em São Paulo, no Rio, no Amazonas, no Ceará. Já não há mais leitos de UTI disponíveis, porque os hospitais não têm que atender somente pacientes de Covid-19, mas de outras doenças, inclusive aquelas que são mais comuns nesta época do ano, entre o outono e o inverno. Em Fortaleza, na noite da quinta-feira, já havia 38 pessoas à espera de vaga em uma UTI. Será que vamos ter que chegar ao nível da Itália, de definir quem vive e quem morre para as pessoas compreenderem a gravidade do que estamos passando? Espero que não. Apresentei 06 eixos que julgamos ser essenciais para a volta do cotidiano: idosos em casa, uso obrigatório de máscaras, nenhuma aglomeração, até 70 % leitos dos 114 estádio ocupados, até 50% leitos CTI ocupados e variação de até 5% dos casos suspeitos diariamente.

Volta Redonda está preparada para um eventual crescimento significativo de casos, que ponha em risco a oferta de leitos nos hospitais?

Samuca – É uma pergunta difícil de responder. O ex-ministro Henrique Mandetta e o novo ministro Nelson Teich disseram a mesma coisa: o vírus é um inimigo invisível e, mais do que isso, imprevisível. Você colhe os dados hoje para pensar como agir amanhã. Estamos sempre em desvantagem. Em Volta Redonda, no entanto, tomamos medidas preventivas de imediato. Um exemplo é o Hospital de Campanha no Raulino de Oliveira. Sabe quantas pessoas eu gostaria de ver atendidas lá? Nenhuma. Seria um sinal de que vencemos a batalha. Mas não posso pagar pra ver, como já cansei de repetir. Adotamos também a recomendação de testar todas as pessoas com sintomas de Covid-19 que procuram a nossa rede de saúde pública e privada. Tem algum sintoma? Coleta exame, manda pro laboratório e põe a pessoa em isolamento imediato. Isso nos permitiu, até agora, ter a situação sob controle, evitando que pessoas com sintomas estejam circulando nas ruas e propagando o vírus se estiverem infectadas. Também explica, entre outros fatores, como sermos um polo regional, os números de casos confirmados que estão entre os maiores do país e, em termos proporcionais à população, até superiores aos da cidade do Rio de Janeiro.

O senhor tem citado fake news disseminadas em redes sociais neste momento de emergência sanitária. Como lida com esta questão?

Samuca– As fake news fazem parte do mundo em que estamos vivendo. São lamentáveis e, neste caso, em particular, digo que são impatrióticas e, na maioria das vezes, criminosas. Tem gente que recorre a fake news para defender seu ponto de vista de que tudo o que está sendo feito para combater o coronavírus é desnecessário. Outros usam fake news para justificar que a morte de milhares, sobretudo idosos, seria compatível para preservar a economia. Tenho orgulho de fazer parte do imenso grupo de gestores públicos que, sujeitos a tudo isso, compreendem que a vida está acima de tudo, não tem preço, e tem coragem para enfrentar os que recorrem aos níveis mais baixos para tentar se impor. Aposto que não vão conseguir.