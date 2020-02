‘Não teremos nossas casas invadidas pela cheia do Rio Paraíba’, afirma o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2020, 09:17 horas

Barra Mansa – O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, Sérgio Mendes, o Serginho Bombeiro, divulgou um vídeo nas redes sociais, na manhã deste sábado (15), para tranquilizar a população preocupada com o transbordamento do Rio Paraíba do Sul no município.

Na gravação do vídeo, Sérgio comentou sobre as manobras que a Represa do Funil fez nesta semana em aumentar a vazão devido o aumento gradativo do nível do Rio Paraíba do Sul.

– Acabei de ligar para a Represa do Funil e me informaram de que não vai mais haver aumento de vazão. A represa já acertou o percentual que eles precisam ter lá dentro. A população pode ficar tranquila, que a gente não vai ter as nossas casas invadidas pelo Rio Paraíba do Sul – destacou Sérgio, acrescentando os agradecimentos do trabalho da Represa do Funil e da população de Barra Mansa, que se tornou ativa em procurar pela Defesa Civil sobre informações em relação ao rio e as chuvas.

Vazão

A vazão da Represa do Funil, em Itatiaia, aumentou três vezes na última semana e durante três dias seguidos. A primeira vez foi na quarta-feira (12), onde a vazão subiu de 300 metros cúbicos por segundo (m³/s) para 479 m³/s.

O segundo aumento foi registrado na quinta-feira (13), com o aumento de 300m³/s para 530m³/s, crescendo a possibilidade de transbordamento do Rio Paraíba do Sul; a represa estava operando com 70% da capacidade do seu reservatório.

O terceiro aumento foi na sexta-feira (14), com o registro de 580m³/s na parte da manhã. O Rio Paraíba estava em 3.64 metros na região.