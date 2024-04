Nas Ondas da Brava: Futevôlei e surfe vão agitar as areias e o mar da Praia Brava

Costa Verde – Vem aí o Brava Weekend, evento que vai englobar competições de futevôlei e surfe em Praia Brava, em um único fim de semana, dias 27 e 28 de abril. O desafio de futevôlei terá a disputa nas categorias Open, Intermediário, Feminino, Iniciante, Máster e Misto. Para fazer as inscrições e maiores informações para os torneios de futevôlei e do surfe, basta fazer contato pelo whatsapp (24) 99996- 9013 e (24) 99945-4880 ou pelo Instagram @praiabravafutevolei.

“Será um final de semana muito movimentado para a galera do futevôlei e do surfe. E a gente aproveita para convidar os jogadores que fazem parte das inúmeras escolinhas de futevôlei do município, espalhados pelos Centros de Treinamentos, para que participem da competição nos dias 27 e 28”, comentou Igor Martins, instrutor e organizador da competição de futevôlei, e que comanda o CT em Praia Brava.

A previsão é de que mais de 200 atletas deverão disputar o Desafio Futevôlei. E desta vez, o evento terá também a participação da galera do surfe, do Nas Ondas da Brava, com os dois torneios acontecendo simultaneamente, por isso, o nome Brava Weekend.

Previsão é de que mais de 200 atletas disputem o Desafio Futevôlei. (Foto: Divulgação)