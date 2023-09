Nasceu de novo: militar escapa de grave acidente na Dutra com ferimentos leves

Barra Mansa – Um militar de 19 anos, da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), seguia pela Dutra no sentido Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira (22) quando, próximo ao Km 286, em Barra Mansa, perdeu a direção do veículo e bateu em uma árvore às margens da rodovia. O rapaz foi socorrido com ferimentos leves e levado para a Santa Casa de Barra Mansa, onde foi medicado.