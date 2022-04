Nascida em Valença, a cantora Clementina de Jesus será homenageada no Carnaval 2022

Matéria publicada em 23 de abril de 2022, 11:13 horas

Valença- Neste ano, a escola Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mocidade Alegre, da cidade de São Paulo, irá homenagear a cantora Clementina de Jesus com o samba-enredo “Quelémentina, Cadê Você?”.

Clementina de Jesus da Silva, nascida na cidade de Valença, interior do Rio de Janeiro. Demorou mais de meio século, mais precisamente 63 anos, para iniciar sua carreira na música, sendo descoberta nas caminhadas até a praia do compositor Hermínio Bello de Carvalho, enquanto cantava na Taberna da Glória, na capital carioca.

A escola de Samba Paulista irá explorar a figura da cantora, segundo a sinopse do enredo, “reverenciando de joelhos a figura de uma mulher que é a cara do Brasil”.

O Prefeito de Valença, Fernandinho Graça, ao ser comunicado da reverência a Clementina comentou: “Nos sentimos muito honrados com a homenagem que será prestada a valenciana Clementina de Jesus, pela Escola de Samba Mocidade Alegre de São Paulo. Em nome da população valenciana quero deixar meu agradecimento e transmitir a alegria de aproximadamente 78 mil habitantes. Nossos sinceros agradecimentos a Presidente da Escola, Solange Cruz Bichara Rezende, a todos os participantes e a comunidade do bairro Limão, na zona noroeste de São Paulo”, agradeceu o prefeito.

Quanto a ilustre Clementina de Jesus, O prefeito de Valença ressalta que os registros mostram uma grande figura humana, uma artista que representou o povo negro, a mulher brasileira, ligada à história do país e de Valença.

“O canto dela era uma coisa popular e ela tinha uma comunicação rápida com qualquer plateia do Brasil e do mundo. Ao citar esse trecho da letra do samba enredo da Escola: “Negra na alma e na cor Flor de raiz africana Batuque de jongo, folia de reis Orgulho de ser valenciana Saiu da roça, iaiá! Foi pra cidade… Voou com a águia altaneira Cercada de bambas, caiu no samba De verde e rosa lá em mangueira Senhora da glória, de tantas batalhas…”. Fica a certeza que a homenagem é merecida e digo que DEUS iluminou aos compositores Márcio André, Fabiano Sorriso, China da Morada, Marquinhos Biel, Lucas Donato, Daniel Katar, Bello e Marcelo Valência que transformaram uma vida de luta e glória em versos de vitória e amor. Fica a minha certeza de que Clementina estará ao lado do intérprete, Igor Sorriso, entoando essa linda canção. Que Clementina de Jesus, abençoe esse belo trabalho de toda sua equipe Solange Cruz Bichara, e estaremos torcendo pelo sucesso de todos” , destacou o prefeito de Valença.

A Mocidade Alegre é a terceira escola a desfilar no Sambódromo do Anhembi, Zona Norte da capital paulista, no sábado (23), segundo dia de desfiles do Grupo Especial do carnaval 2022.