Natação e Vôlei do Clube dos Funcionários têm bons resultados no fim de semana

Volta Redonda – O último final de semana foi positivo para os atletas, equipes da Natação e das equipes de Vôlei do Clube dos Funcionários em competições realizadas no Rio de Janeiro e em Volta Redonda. No sábado (30), os atletas das categorias, juvenil e júnior da equipe de Natação do clube participaram de mais uma etapa do Circuito Estadual de Natação, disputada na sede do Vasco da Gama, no Rio.

Na categoria Júnior 1, o nadador Danilo Soares ficou em 1° lugar nos 400 metros medley e em 3° lugar nos 200 metros medley.

Já na categoria Júnior 2, Deyvid Souza alcançou o 2º lugar nos 50 metros borboleta e 5º lugar nos 100 metros livre. Mateus Oliveira o 5º colocado nas provas dos 800 e nos 400 metros livre. Lorenzo Miller, que disputou a categoria Juvenil 2, ficou em 3º lugar nos 50 metros costas.

A coordenadora de Esportes, Patrícia Monlevad, celebrou os bons resultados dos atletas da natação do clube alvigrená.

“Nos últimos campeonatos que o Clube participou tivemos resultados positivos, ficando sempre entre os principais colocados. Esses números são resultados do comprometimento das nossas equipes em treinos e preparações diárias para a participação em campeonatos”, comemorou Patrícia.

Gustavo Tramontin diz que resultados motivam o clube

As equipes das categorias infantil e infanto de vôlei masculino, disputaram no ginásio da PET (sede do clube), em Volta Redonda, o Torneio CFCSN de Voleibol.

Os times da categoria infantil-CFCSN B e CFCSN A – ficaram em 1° e 2° lugar respectivamente. Já as equipes das categorias infanto – CFCSN B e CFCSN A – terminaram o torneio na 2ª e 3ª colocações.

O presidente Gustavo Tramontin disse que os resultados obtidos pelos atletas e equipes do clube motiva a diretoria a ampliar o apoio as modalidades esportivas que representam a agremiação.

“A melhor maneira de demonstrar o que realmente somos e queremos com o esporte, é expondo os nossos resultados. Estamos sempre recebendo índices positivos e é isso que nos motiva a apoiar cada vez mais os nossos alunos e atletas nos campeonatos que participam”, afirmou Gustavo Tramontin.