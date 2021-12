‘Natal da Cidadania’ doa 800 toneladas de alimentos e entrega 15 mil brinquedos

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2021, 16:50 horas

Bom Velhinho distribuiu lembranças para crianças na Casa do Papai Noel, na Praça Brasil, e durante visita ao Hospital do Retiro

Volta Redonda – Milhares de famílias estão sendo beneficiadas pelo projeto “Natal da Cidadania”. Com a iniciativa, a da Prefeitura de Volta Redonda já doou 800 toneladas de alimentos – entre kits alimentação, frangos e panetones – e 15 mil brinquedos na Casa do Papai Noel, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. O ‘Bom Velhinho’ também distribuiu lembranças para as crianças durante visita ao Hospital Dr. Munir Rafful, no Retiro.

No total, 36,4 mil kits alimentação foram distribuídos nas unidades escolares e mais 72,8 mil frangos e panetones entregues até esta quinta-feira, 23, na Ilha São João. Os beneficiados foram estudantes da rede municipal de ensino.

“Meu sonho era fazer, além de um Natal de cidadania, fazer um Natal sem fome, onde as crianças das escolas públicas, que são mais de 36 mil, recebessem uma cesta de alimentos que fosse também uma cesta de Natal. E conseguimos fazer isso, graças a uma conversa com o bispo Luiz Henrique, que nos despertou a necessidade de atender quem mais precisa com o básico: alimento. A Tetê e a equipe dela também são guerreiros”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto, fazendo elogios à secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê.

Tetê, que participou da entrega de alguns kits, ressaltou a importância do ato. “É gratificante ver o sorriso no rosto das pessoas e mais ainda saber que estamos ajudando a dar um fim de ano com mais dignidade para todos os nossos alunos”, celebrou.

Brinquedos para a criançada

Volta Redonda também foi a morada do bom velhinho. Do dia 5 deste mês até esta quinta (23), o Papai Noel e suas noelitas (ajudantes) receberam adultos e crianças em uma casinha montada na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. No espaço, passaram 45 mil visitantes e 15 mil presentes distribuídos.

Segundo o presidente do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) Paulo Cezar de Souza, o PC, que coordena os festejos natalinos na cidade, a Casa do Papai Noel resgata o sonho das crianças.

“Muitas das crianças que vão à Casa do Papai Noel não têm oportunidade de ganhar presentes, de ter a presença do Papai Noel e o projeto resgata este sonho, esta fantasia”, disse PC, destacando que coordenou o projeto da Casa do Papai Noel, mas que o trabalho envolveu todo o secretariado municipal.

Como Papai Noel não esquece de ninguém, ele não deixou de fora as crianças que não puderam visitá-lo em sua casa, na Praça Brasil. Esta semana ele esteve no Hospital do Retiro, onde distribuiu presentes na sala de espera, ambulatório e ala pediátrica.