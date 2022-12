‘Natal da Família’ chega ao bairro Nove de Abril - Diário do Vale

Barra Mansa – As comemorações do Natal seguem levando magia à Barra Mansa esta semana. Desta vez, o bairro Nove de Abril, na Região Leste, foi agraciado com o ‘Natal da Família’. Após a visita do Papai Noel na noite de sexta-feira, dia 9, a Prefeitura, por meio da Fundação Cultura e da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, promoveu um sábado animado com direito a uma estrutura especial na Rua Jandir Luiz da Rocha.