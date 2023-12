Resende – O “Natal Encantado” chega a Resende neste sábado (16), das 10h às 16h. Evento gratuito acontece no Espaço Agulhas Negras, na Rua Henrique Sivori, 47, no bairro Campos Elíseos.

Produzido pela produtora EGP, através da Lei Estadual de incentivo à cultura do Rio de Janeiro, com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Lojas Caçula, e com apoio do Espaço Agulhas Negras, o “Natal Encantado” conta com uma programação diversa.

Também será montada uma área kids com oficinas criativas para as crianças, onde elas vão praticar pintura e artesanatos, também com participação gratuita.

Confira a programação:

– Peça infantil “Doriso”

– Centro de Dança de Resende

– Coral ArtEmoção

– Orquestra Sinfônica

– Banda Xoxote

– Dança de Salão Gil Arrais

– Presença do Papai Noel

– Oficinas infantis