Natal Encantado percorre o Centro de Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de novembro de 2022, 15:53 horas

O evento acontece na Praça Nilo Peçanha neste sábado

Barra do Piraí – A parada do Natal Encantado irá percorrer as ruas do Centro de Barra do Piraí neste sábado (19). O evento acontece na Praça Nilo Peçanha, a partir das 19h, com diversas atrações como o trenó do Papai Noel, personagens queridos, show de luzes, decoração temática e muitas surpresas.

A abertura do Natal Encantado aconteceu no dia 5, em Ipiabas, e atraiu cinco mil pessoas. Durante o evento também foi inaugurado o grafite do Avião do Metaverso.

O prefeito Mario Esteves falou em suas redes sociais sobre o evento. “Será um grande espetáculo, com personagens vivos, show de luzes, decoração temática, além de surpresas e muita magia pra marcar esta época tão especial do ano. Esperamos vocês”.