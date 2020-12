Natal solidário atenderá crianças das áreas de assentamento rural e urbano da região

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2020, 10:36 horas

Volta Redonda- Desde 2004, pessoas de diferentes grupos sociais e religiosos preocupadas com a situação de precariedade de algumas famílias, realizam o ‘Natal Solidário’ para crianças pobres das áreas de assentamento rural, ocupação urbana e crianças assistidas pela Pastoral da Criança.

Segundo Nicholas Coutinho, um dos articuladores da solidariedade natalina, todas as ações são realizadas por voluntários que desejam ajudar ao mais necessitados. “Nosso grupo de amigos de Volta Redonda e outros colaboradores, doamos, arrecadamos, organizamos e levamos brinquedos, panetones, biscoitos e picolés às crianças de dois assentamentos rurais em Piraí e para as crianças assistidas pela Pastoral da Criança no Bairro Roma II, onde será o 8º ano consecutivo, e também na Ocupação Dom Waldyr Calheiros, no bairro Belmonte que será o 3ºano” Informou Nicholas.

Campanha de apoio

De acordo com Nicholas, o coletivo montou uma central de arrecadação presencial para receber as doações, onde disponibilizaram uma conta bancaria para minimizar o contato físico. Ressaltando que a orientação é que os brinquedos doados fiquem na faixa de R$ 30.

“Temos que ter cuidado para que nenhuma uma criança se sinta menos privilegiada recebendo um brinquedo de maior valor, estipulamos a faixa de R$30 para dar equilíbrio, e até permite mais doações, pois são mais de 200 crianças”, alertou Coutinho, da Pastoral Operária e conselheiro no Mep(Movimento Ética na Política.

Segundo Nicholas, as doações serão entregues às crianças nos dias 19 e 22 dezembro, iniciando em Pirai e Bairro Roma II. “Cuidados com a covid estão observados” Lembrou Nicholas.

Ponto de doações:

1 – Rua 648 A, Nº 52 – Bairro Siderópolis, resp. Rita;

2 – Rua General Sampaio, Nº 141, Bairro São Geraldo, resp. Gorete;

3 – Rua C, N 360 Jardim Belvedere, residencial Mata Atlântica, resp. Maurício.

Contatos via WhatsApp para doações bancárias: Mauricio (24)998 32 7012) ou Nicholas (24) 999 02 1210.