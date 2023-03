Negociação conjunta de sindicatos com CSN inclui reajuste de 20 a 22% - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de março de 2023, 15:32 horas

Pauta foi definida nesta quinta-feira (23) e ainda será levada às assembleias dos trabalhadores para aprovação

Volta Redonda – Nesta quinta-feira, dia 23, representantes sindicais aprovaram a pauta geral de reivindicações da campanha salarial unificada na CSN, que envolve os Sindicatos dos Metalúrgicos, Engenheiros de Volta Redonda, Metabase de Congonhas-MG, dos Vigilantes de Volta Redonda e dos Portuários do Rio. O reajuste salarial solicitado é pelo INPC pleno, referente ao período anual, e mais o ganho real, com a recomposição das perdas dos últimos seis anos, somando o total de 20 a 22%.

Outras reivindicações econômicas incluem cartão alimentação, PLR e horas extras. O cartão alimentação deverá ser no valor de R$ 1 mil, para todos os trabalhadores ativos, assim como os afastados por auxílio doença, auxílio doença acidentário, doença ocupacional ou profissional e as trabalhadoras que estejam em licença maternidade. A PLR deverá ser de 10% do lucro operacional (EBITIDA) igual para todos os trabalhadores ativos e demitidos no exercício de 2022.

A lista de reivindicações que ainda será submetida a aprovação dos trabalhadores nas bases de atuação de cada sindicato que participa da negociação conjunta.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel,demonstrou confiança na capacidade de mobilização dos trabalhadores representados pelos seis sindicatos:

— Vamos com toda energia pra essa campanha. A nossa força expressa o sentimento dos homens e mulheres de aço, que vêm sofrendo com a prática de exploração e sucateamento de direitos e condições de trabalho em todas as unidades da empresa. É preciso dar um basta a tudo isso. Vivemos um momento que pode ser favorável ao nosso acordo, mas pra isso precisamos contar com a união e o apoio de todos. Agora, vamos pra luta com respeito, e a força do chão de fábrica. “Ôôô o peão voltou!” — disse o sindicalista

Outros itens reivindicados

– Fim do banco de horas, com o pagamento de todas as horas extras, trabalhadas no período de apuração ao mês correspondente, acrescidos dos adicionais.

– Adicional de 100% para as horas extras trabalhadas de segunda a sábado.

– Adicional de 200% para as horas extras aos domingos e feriados. E que a empresa se comprometa a não exigir do trabalhador, trabalho superior a duas horas extras diárias.

– Jornada de trabalho de trinta e seis horas semanais.

– E piso salarial de dois salários mínimos. Além do fim do desvio de função.

– Volta do plano de saúde com cobertura nacional, como é concedido a todos a todas unidades da CSN, exceto Volta Redonda e Porto Real. Garantindo

– Isonomia aos trabalhadores que foram admitidos após da publicação do Edital de Privatização, a partir de outubro de 1992, e o direito de permanecer no plano de saúde após a aposentadoria.

– Combater a prática de desigualdade salarial entre trabalhadores e trabalhadoras, que exercem as mesmas funções dentro da empresa.

– Reajuste do valor do auxílio creche para R$ 976.

– Compromisso que a empresa deverá assumir de ampliar principalmente os vestiários femininos, melhorando as condições de trabalho.

– Reintegração dos demitidos e pelo fim da prática antissindical da empresa, que está impedindo a liberação dos diretores sindicais, dificultando o bom andamento das atividades sindicais.