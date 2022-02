Nelson Gonçalves homenageia Voltaço pelos 46 anos de fundação do clube

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2022, 10:28 horas

Volta Redonda – A história de fundação do Voltaço Futebol Clube, que comemora hoje, quarta-feira, dia 9, 46 anos de fundação foi relembrada pelo ex-deputado estadual Nelson Gonçalves, que nas redes sociais elogiou a ousadia do então prefeito Nelson Gonçalves para criar o time. No tour pela história, o ex-deputado conta que, em apenas, 70 dias, o então prefeito, construiu o Estádio Raulino de Oliveira, criou o time de futebol cumprindo, com isso, exigência da CBD, hoje atual CBF, para que a cidade pudesse participar dos campeonatos Carioca e Nacional de Futebol da época.

– Com a fusão dos estados da Guanabara com o Rio de Janeiro, em 1975, meu pai foi procurado pelo presidente da CBD, Heleno Nunes, que indagou se a cidade possuía um time e um campo de futebol e, mesmo sem nada disso, ele disse que sim, e foi quando o município recebeu um prazo de 90 dias para oficializar tanto o estádio, quanto o time, projetos que se tornaram realidade após dias e noites de trabalho – recordou o deputado Nelson Gonçalves, lembrando que antes da fundação do Voltaço, Volta Redonda tinha apenas dois times profissionais: o Flamengo de Volta Redonda, mais conhecido como Flamenguinho, e o Guarani Esporte Clube.

A primeira partida do Voltaço no estadual foi uma vitória de 3 a 2 sobre o Botafogo, no Raulino de Oliveira.