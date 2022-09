Nenê projeta duelo contra o Náutico em São Januário

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 20:29 horas

Rio – Em busca de mais uma vitória pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama retorna aos gramados na sexta-feira (16) para enfrentar o Náutico. A partida será disputada no Estádio de São Januário, onde o Gigante da Colina está invicto na temporada de 2022. Os ingressos para o duelo se esgotaram na segunda-feira (12), antes mesmo das 24 horas de venda serem completadas.

Jogador cruzmaltino com mais participações em gols no ano, o meio-campo Nenê concedeu entrevista após a partida contra o Grêmio, ainda em Porto Alegre. Na ocasião, o camisa 10 projetou o duelo contra o Timbu e frisou a importância do apoio do torcedor. O meio-campista garantiu que o resultado adverso fora do Rio de Janeiro não tirou a confiança do grupo na conquista do acesso.

– Temos que manter a confiança, precisamos do apoio do nosso torcedor. Foi ruim perder mais um jogo fora de casa, mas o jogo que fizemos contra o Grêmio nos dá um conforto. Vamos fazer agora nosso dever em casa e depois voltar a vencer fora. Nós precisamos disso para nos mantermos no G-4 – disse Nenê, acrescentando na sequência.

– Fora de casa tem ocorrido coisas distintas. Às vezes é o campo, às vezes tomamos gols que poderiam ser evitados, que é o que aconteceu. Contra o Grêmio, poderíamos sair com empate e até ganhar. Tivemos uma grande melhora em comparação aos outros jogos fora de casa. Falta nos impor como Vasco da Gama, da mesma forma que jogamos em casa – completou o camisa 10.