Neném afirma que Câmara Municipal terá responsabilidade para o ano eleitoral

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2019, 17:44 horas

Volta Redonda – O vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, assumirá a presidência da Câmara Municipal em 2020. Em seu quarto mandato, o parlamentar pela primeira vez assume a função de coordenar os trabalhos na Casa e logo em um ano eleitoral que promete ser acirrado. Por conta dessa particularidade, Neném garantiu que os vereadores estão cientes da responsabilidade que terão para manter a Câmara ativa e também para evitar que as disputas normais em um ano de eleição travem discussões importantes no plenário.

– Temos uma Casa com muitos parlamentares experientes e mesmo os novatos já entenderam como a Câmara deve funcionar neste ano eleitoral. Sem dúvida é um ano diferente, mas me sinto bem preparado para desempenhar a função – garantiu.

Neném afirmou ainda que confia na maturidade dos parlamentares tanto de oposição quanto de situação para uma convivência mais harmoniosa possível. “É o momento de todos mostrarem muita maturidade. Há situações normais, de aprovação ou rejeição de determinadas propostas. Vamos tentar que seja analisado o mérito das questões, sem olhar para esta questão de situação ou oposição. Se for pelo bem da população e pela transparência, acredito que todos estarão empenhados – destacou.

O vereador destacou ainda o bom trabalho desempenhado pelo seu antecessor, Edson Quinto. “O Quinto foi muito bem em um ano com discussões bem acaloradas no plenário. Nestes quatro mandatos, posso dizer que aprendi um pouco com cada presidente que vi passar pela Casa”, disse.