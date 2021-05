Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 18:53 horas

Presidente da Câmara soube do caso durante uma conversa e agora quer dados oficiais da prefeitura; material nunca chegou a ser entregue, segundo ele

Volta Redonda – O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Nilton Alves de Faria. o Neném (DEM) vai apresentar requerimento de informações sobre uma aquisição de livros didáticos que nunca teriam chegado às escolas municipais. A compra teria ocorrido no governo anterior, e o total chegaria a R$ 4 milhões.

– Soube disso durante uma conversa informal, mas, para que seja possível tomar alguma atitude, é necessário ter a informação completa. É exatamente isso que estou pedindo à Secretaria Municipal de Educação – disse Neném.

Contas de prefeitos

Neném disse também que pretende “limpar a mesa” de contas de prefeitos que estejam esperando apreciação dos vereadores. Ele disse que ainda estão pendentes as dos anos de 2015 e 2016, do mandato anterior do prefeito Neto. As contas do primeiro ano de mandato do ex-prefeito Samuca Silva foram votadas em 2019 pelo TCE, que deu parecer prévio favorável. O presidente da Câmara afirmou não ter certeza se os exercícios de 2018 e 2019 já têm parecer do tribunal de contas, enquanto as de 2020 com certeza ainda não foram apreciadas.

Sessões online

Neném disse que está estudando uma forma para que as sessões da Câmara Municipal de Volta Redonda possam passar a ser feitas de modo virtual. Ele afirma que esse é um pedido da maioria dos vereadores, todos eles preocupados com a possível contaminação pelo vírus da Covid-19.

Por enquanto, as sessões estão sendo realizadas de forma presencial, mas apenas uma vez por semana, às terças-feiras, para minimizar a exposição. No início do ano, foram feitas duas sessões por semana, para dar agilidade a votações de mensagens do prefeito Antônio Francisco Neto (DEM).

Na Câmara Municipal, continua a haver expediente todos os dias, embora nem todos os funcionários estejam comparecendo em tempo integral. Alguns trabalham de casa, em home office, em alguns momentos. Nos gabinetes, cuja gestão fica a cargo de cada vereador, tem sido comum a presença de equipes reduzidas, com outros funcionários trabalhando de casa.

– Mesmo com essas limitações, não há trabalho acumulado. A equipe é muito competente – disse Neném.