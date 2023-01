Neto ameaça avós e é preso em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2023, 09:59 horas

Um homem de 21 anos foi preso, nesta segunda-feira (02), após ameaçar a vida dos avós, em Valença. A equipe do 10º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para comparecer no bairro Santa Cecília, para verificar a ocorrência de violência doméstica e tráfico de drogas.

Segundo os policiais, durante a abordagem, o jovem estava muito alterado e confessou ter feito uso de cocaína. Ao revistar a casa, os agentes encontraram um sacolé com a droga, no braço do sofá.

Quando questionado pelos agentes, ele alegou que a avó teria colocado a cocaína ali para prejudicá-lo e ameaçou os avós de morte.

O homem foi preso em flagrante e o caso foi registrado na 91ª DP.