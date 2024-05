Neto anuncia início da modernização do setor de Sinterização da CSN, em VR

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (24) para anunciar a modernização do setor de Sinterização da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), considerado um importante passo para a qualidade do ar no município.

Neto disse que a CSN comprou os equipamentos para reparar, modernizar e trocar os filtros – os chamados precipitadores eletrostáticos, que são ímãs que ficam nas chaminés, absorvendo os particulados que vão para a atmosfera.

“Depois de tomar diversas medidas paliativas nos últimos meses, a CSN iniciou ontem efetivamente a modernização do setor de Sinterização. Quem conhece de Siderurgia, como meu vice Sebastião Faria, afirma que esse é um passo dos mais importantes para melhorar a qualidade do ar em Volta Redonda”, afirmou Neto.

Na última sexta-feira (17), Neto esteve na CSN, onde acompanhou de perto os canteiros de obras já montados, os equipamentos no local e os serviços acontecendo. A partir desta semana, a Sinterização 4 será parada por 15 dias para que a troca dos equipamentos seja feita. Em seguida, serão paralisadas as sinterizações 2 e 3, para o mesmo serviço. A etapa das reformas na Sinterização segue até o fim de julho. Após isso, a prefeitura irá avaliar se houve melhora ou não.

Ainda de acordo com Neto, há um compromisso de que não haverá demissões. Os trabalhadores que estavam na sinterização seguem atuando na manutenção do setor. Além disso, mais mil pessoas serão contratadas para o serviço.

“Seguiremos atentos e cobrando, pois sabemos que é possível ver a CSN produzindo mais, empregando mais e poluindo menos. Vamos sempre valorizar aquilo que a empresa nos traz de bom, sem deixar de cobrar aquilo que precisa ser melhorado”, concluiu o prefeito.

Neto recebe deputado federal que destinará R$ 1 milhão em emendas para a saúde de VR

O prefeito Antônio Francisco Neto recebeu na noite de quinta-feira (23), no Palácio 17 de Julho, sede do governo municipal, a visita do deputado federal Murillo Gouvêa. O encontro foi promovido pelo presidente da Câmara Municipal, Édson Quinto, e teve por objetivo fortalecer a cidade com a chegada de novos recursos.

O deputado confirmou que disponibilizará cerca de R$ 1 milhão em emendas do Orçamento Geral da União para Volta Redonda. A verba, segundo ele, deverá ser aplicada no custeio dos serviços de Saúde Pública da cidade..

“Estou conhecendo o prefeito pessoalmente, mas de nome e pelo trabalho todos conhecem o Neto. O Édson Quinto nos falou da luta do Neto para colocar a cidade em ordem e viemos ajudar”, disse o parlamentar.

Quinto disse que a Saúde de Volta Redonda avançou muito nestes quase três anos e meio, mas que toda ajuda ainda é necessária. “Temos de ajudar a manter os hospitais funcionando, os postos de saúde abertos e também buscar melhorias, avanços. Este dinheiro será importante para a cidade”, apontou o vereador.

Neto agradeceu ao deputado federal e ao vereador pela parceria. “Felizmente as pessoas sabem que o dinheiro será bem usado, a favor do povo, principalmente de quem mais precisa. Ficamos muito felizes com essa visita e que seja uma parceria duradoura”, finalizou o prefeito.