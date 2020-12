Neto anuncia início das obras no anexo do Hospital do Retiro que vai abrigar 70 leitos

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2020, 11:46 horas

Volta Redonda – O prefeito eleito Antonio Francisco Neto (DEM) anunciou em suas redes sociais o início das obras no anexo do Hospital do Retiro, na manhã desta segunda-feira (28). Segundo Neto, as obras começam efetivamente nesta segunda e elas vão acontecer em dois andares para abrigar cerca de 70 leitos. O prefeito agradeceu a UniFOA por ter facilitado o início das obras.

– Em um dos andares, serão 18 leitos de UTI e outros 12 de UI. Em outro, são 35 leitos de clínica médica. As dificuldades são imensas, igual nunca vimos na História de nossa cidade, mas nós vamos trabalhar muito para resolver todos os problemas. Não tem mágica, vai ser trabalho – concluiu Neto nas redes sociais.

O prefeito eleito já tinha anunciado sobre essas obras na última segunda-feira (21), durante uma entrevista na rádio. Os novos leitos serão voltados para tratar pacientes Covid-19.

– Estamos tentando montar uma equipe de pessoas muito capazes. Já começamos a trabalhar. Amanhã iremos no anexo do Hospital do Retiro, que é uma parceria que fizemos com a UniFoa há quatro anos, e está bem adiantado. Eu espero que em 30 dias já tenha 30 leitos para tratar pacientes Covid-19: sendo que 18 serão leitos de UTI e outros 12 de enfermaria. Acreditamos muito que a população de Volta Redonda está consciente do que está acontecendo no país. O comerciante está preocupado e está respeitando muito as normas e os decretos. Essa pandemia não é brincadeira, é muita gente morrendo por conta dessa Covid – revelou o prefeito eleito. Ao todo serão 20 leitos de UTI e outros 15 de UI, em um dos andares. Em outro, são 35 leitos de clínica médica – explicou o prefeito na entrevista.