Neto anuncia mais nomes para compor governo e abertura de 30 leitos para tratar pacientes com Covid-19

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 08:03 horas

Volta Redonda – O prefeito eleito Antônio Francisco Neto (DEM) anunciou mais nomes que vão compor seu governo a partir de 2021. Jerônimo Teles será o novo secretário de Infraestrutura (SMI) e Edvaldo da Silva comandará a EPD (Empresa de Processamento de Dados).

Jerônimo foi Secretário de Obras em Volta Redonda por 20 anos e vereador por um mandado. Já passou pelas administrações de Neto e do ex-prefeito Paulo Baltazar e também do ex-prefeito Gothardo Netto.

Edvaldo da Silva entrou na EPD com 15 anos e em 2021 se tornará presidente de autarquia.

Neto também anunciou Miguel Arcanjo como novo secretário do Meio Ambiente (SMMA), Vitor Hugo como presidente da Fundação Beatriz Gama e Jediel continuará responsável pelo Zoo-VR (Zoológico Municipal de Volta Redonda). O anúncio foi feito no programa Dário de Paula.

A coordenadora do programa de saúde mental será a médica Sueli Pinto, que já foi diretora do Hospital São João Batista.

O diretor da Policlínica da Cidadania, que voltará a funcionar no Estádio Raulino de Oliveira, será Milton Alves de Faria. Almir de Souza, mais conhecido como “Batata”, será o presidente da COHAB-VR (Companhia de Habitação de Volta Redonda). Já a nova secretária municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (SMIDH) será Glória Amorim.

Para a política antidrogas, Neusa Jordão foi escolhida para estar na equipe de governo de Neto a partir de 2021.

Neto disse ainda que conversa com Márcia Cury e com Maria da Conceição de Souza Rocha, atual secretária municipal de Saúde Piraí, para a Secretaria de Saúde (SMS).

Na noite de domingo (20), o DIÁRIO DO VALE noticiou que o engenheiro Sérgio Sodré foi o nome escolhido por Neto para ser o secretário de Desenvolvimento e Turismo do seu governo.

Medidas por causa da pandemia

Ele também declarou que município terá mais 30 leitos para pacientes Covid-19. As confirmações ocorreram na manhã desta segunda-feira (21), durante uma entrevista na rádio. Neto será diplomado prefeito ainda nesta semana.

Neto afirmou que ele e sua equipe já iniciaram os trabalhos e anunciou que o município terá novos leitos voltados para tratar pacientes Covid-19.

– Estamos tentando montar uma equipe de pessoas muito capazes. Já começamos a trabalhar. Amanhã iremos no anexo do Hospital do Retiro, que é uma parceria que fizemos com a UniFoa há quatro anos, e está bem adiantado. Eu espero que em 30 dias já tenha 30 leitos para tratar pacientes Covid-19: sendo que 18 serão leitos de UTI e outros 12 de enfermaria. Acreditamos muito que a população de Volta Redonda está consciente do que está acontecendo no país. O comerciante está preocupado e está respeitando muito as normas e os decretos. Essa pandemia não é brincadeira, é muita gente morrendo por conta dessa Covid – revelou o prefeito eleito. Ao todo serão 20 leitos de UTI e outros 15 de UI, em um dos andares. Em outro, são 35 leitos de clínica médica – disse.

Dívida

Neto disse ainda que Volta Redonda tem uma dívida com a Light.

– A situação no município é muito delicada. Temos uma preocupação muito grande com a energia. O município deve hoje R$ 30 milhões a Light. Não se paga energia elétrica no município desde agosto do ano passado. Há mais de um ano não se paga a iluminação pública – destacou o prefeito eleito.

Ao ser questionado sobre os salários atrasados dos servidores municipais, Neto confirmou que em 60 dias terá uma resposta concreta sobre a situação que ele classificou como “complicada”.

– Minha equipe toda fala que eu sou maluco. Eu quero que a população sinta a diferença na saúde em 30 dias e em 60 dias vou dar uma resposta sobre o atraso dos salários dos servidores – disse, acrescentando que já entrou em contato com a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional).

– Meu relacionamento com a CSN será de respeito. Já procurei a própria CSN para dizer que queremos gerar emprego e que isso passa por ela também. É muito importante a participação da CSN nesse quesito e queremos manter o diálogo – comentou Neto.