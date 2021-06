Neto anuncia vinda da Utility para Volta Redonda

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto anunciou, em postagem em sua página na rede social Facebook. que a empresa prestadora de serviços de telkemarketing Utility está se transferindo para Volta Redonda. A empresa conta com cerca de dois mil empregados e vai funcionar na Anevida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda.

Anteriormente, a Utility ficava em território de Barra Mansa, a poucos metros do limite com Volta Redonda. De acordo com Neto, a empresa tem planos de dobrar seu efetivo, contratando mais duas mil pessoas.

Os empregos são para atendentes de telemarketing.

Veja a íntegra da postagem do prefeito

“Amigos e amigas, nos reunimos hoje com dirigentes da Youtility, empresa de Call Center que vai em breve gerar mais empregos e renda em Volta Redonda.”