Neto aperta operadoras e pede investimentos na melhoria de sinal de celular - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2022, 08:56 horas

Prefeito solicitou investimentos no São Sebastião, Santa Cruz, Siderópolis e São Geraldo

O prefeito Antonio Francisco Neto e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Sérgio Sodré, solicitaram a representantes da Tim, operadora de telefonia móvel, melhorias na qualidade da internet e em sinais de celulares de bairros de Volta Redonda. O pedido aconteceu durante reunião nesta semana no gabinete do chefe do Executivo. Os vereadores Paulinho AP e Vander Temponi também participaram.

No encontro, Neto solicitou melhorias na qualidade do serviço de telefonia nos bairros São Sebastião, Santa Cruz, Siderópolis e São Geraldo. No primeiro, houve a queima de um equipamento de repetição de sinais, o que compromete as linhas telefônicas móveis e a conectividade em internet.

“Eu tenho sido muito cobrado pelos vereadores Paulinho AP, Vander Temponi e também pelo Fábio Buchecha. Os moradores do Santa Cruz e São Sebastião vêm sofrendo com o sinal que está muito ruim. Fizemos um apelo aos diretores da Tim, que se comprometeram a nos ajudar. Solicitamos melhorias no Siderópolis, no São Geraldo e fizeram um estudo para colocar uma nova torre no São Sebastião. Santa Cruz também terá. A Tim tem sido uma grande parceira”, destacou Neto.

Volta Redonda preparada para o 5G

O 5G, tecnologia de conexões ultrarrápidas de internet, também foi assunto do encontro. A rede da quinta geração de telefonia móvel já está presente em algumas cidades do país e Volta Redonda já está preparada para poder recebê-la. O primeiro passo foi dado no ano passado, com a aprovação da lei que regulamenta a instalação das antenas 5G no município – uma orientação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) às cidades.

“Volta Redonda é dos poucos municípios que tem a lei que regulamenta o sinal 5G, que é um pré-requisito. Reivindicamos que a cidade seja uma das primeiras do país a ter a tecnologia do 5G, em sua faixa de até 300 mil habitantes. Com certeza, em breve, contaremos com ela”, disse Neto.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Sérgio Sodré, que esteve à frente do projeto 5G em Volta Redonda, destacou que esta tecnologia é 20 vezes mais rápida do que a atual, além de ter uma cobertura mais ampla e conexões mais estáveis. Ele frisou que este é o caminho para preparar Volta Redonda para o futuro das inovações tecnológicas.

“Além das facilidades no dia a dia, como baixar ou assistir vídeos e enviar mensagens sem atrasos (delays), o 5G promete recursos para o ganho na produtividade para a indústria. Na logística, sistemas inteligentes escolherão a melhor rota com base no clima e trânsito. Os veículos autônomos serão menos suscetíveis a acidentes. Na Saúde, cirurgias médicas poderão ser feitas a distância; entre outras possibilidades”, enumerou Sodré.