Matéria publicada em 17 de maio de 2021, 17:21 horas

Prefeito recebeu o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro, que falou sobre a oferta de habitação e urbanização para cidades do interior

Volta Redonda – O prefeito Antonio Francisco Neto recebeu na manh√£ desta segunda-feira (17) o secret√°rio estadual de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro. O tema do encontro foi o programa ‚ÄúViver Melhor‚ÄĚ, que tem o objetivo de oferecer habita√ß√£o e urbaniza√ß√£o para cidades do interior com recursos do Fundo Estadual de Habita√ß√£o de Interesse Social (Fehis). Ficou definido que Volta Redonda vai apresentar um projeto ao estado para a constru√ß√£o de 70 unidades habitacionais no munic√≠pio. A estimativa inicial √© que sejam investidos cerca de R$ 7 milh√Ķes nas obras.

Kazuhiro elogiou o prefeito Neto e disse que não poderia deixar de vir a Volta Redonda, que é uma das cidades mais importantes do estado, para identificar qual é a necessidade do município.

‚ÄĒVim apresentar ao prefeito Neto, que tem uma trajet√≥ria pol√≠tica brilhante e eu respeito muito, o nosso programa Viver Melhor. Ele √© um projeto de infraestrutura, tanto de habita√ß√£o quanto de urbaniza√ß√£o, do Governo do Estado. E por determina√ß√£o do governador Claudio Castro, temos procurado compreender as demandas do interior e trazer investimentos para desenvolver as cidades ‚ÄĒ afirmou Kazuhiro.

O secretário revelou que o programa já atende Pinheiral, por exemplo, que está em processo licitatório para a construção de uma área de lazer no bairro Cruzeiro II; e existe a possibilidade da criação de unidades habitacionais populares. Em Volta Redonda, a demanda seria em torno da construção de 70 casas.

‚ÄĒ O prefeito me apresentou uma √°rea em que houve uma invas√£o e precisa ser regularizada. Para auxiliar neste processo, o munic√≠pio precisa do apoio do Estado para a constru√ß√£o de 70 unidades habitacionais. Estamos abertos a receber esta demanda formalmente, atrav√©s de of√≠cio, para que a gente possa come√ßar a trabalhar o mais r√°pido poss√≠vel na constru√ß√£o destas 70 unidades ‚ÄĒ comentou Kazuhiro, ressaltando que o projeto habitacional √© feito pelo Estado, mas da forma que o governo municipal determinar.

‚ÄĒ √Č um investimento que o Estado tem condi√ß√Ķes de fazer. Ent√£o por isso eu vim aqui com uma proposta realista, fact√≠vel, e o prefeito Neto, muito gentilmente, entendeu quais s√£o as nossas possibilidades. Chegamos a um consenso de que este seria um projeto para auxiliar Volta Redonda ‚ÄĒ completou.

Neto agradeceu a visita e se comprometeu a disponibilizar a documentação e os estudos necessários para que Volta Redonda receba a construção das 70 unidades habitacionais.

‚ÄĒFico muito feliz com a visita do Bruno. N√£o √© segredo para ningu√©m que recebemos a prefeitura com muitos problemas, principalmente financeiros. N√£o temos dinheiro para fazer investimentos, mas temos certeza de que vamos dar a volta por cima. Com a ajuda do Governo do Estado conseguiremos diminuir o d√©ficit habitacional e oferecer qualidade de vida e dignidade aos moradores de Volta Redonda ‚ÄĒ destacou Neto.

Participaram também da reunião a vice-prefeita de Pinheiral, professora Sediene Maia, o vereador Mário Arthur; o assessor especial do governo, Deley de Oliveira, o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, entre outros.