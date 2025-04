Neto assina acordo com Firjan para ampliar cursos gratuitos em Volta Redonda

Volta Redonda – O prefeito Antonio Francisco Neto e representantes do sistema Firjan Senai assinaram nesta quarta-feira (30), um acordo de cooperação técnica para a oferta de 600 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional, durante dois anos, à população de Volta Redonda. A parceria foi firmada no gabinete da prefeitura e terá a participação das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e de Assistência Social (Smas).

De acordo com a gerente de Operações do Senai de Volta Redonda, Claudia Holzwarth, que participou da reunião, essa é a segunda parceria da instituição de ensino com o município.

“São cursos de qualificação que, no nosso entendimento, vão ajudar muito os munícipes no desenvolvimento da força do trabalho de Volta Redonda. A gente entende que esse é o papel do Senai: qualificar, aperfeiçoar, gerar aprendizado. E a prefeitura veio nessa parceria com a gente para impulsionar a empregabilidade dentro de Volta Redonda. Então é um prazer estarmos aqui hoje. Temos outras parcerias com a prefeitura, sempre com esse objetivo de melhorar a empregabilidade da população, ajudando as indústrias locais a se desenvolverem, crescerem e prosperarem”, afirmou a gerente, que estava acompanhada do coordenador Operacional da Firjan Senai, Marcos Cappato, e do analista de Negócios da Firjan, Eduardo França.

Em 2025, serão ofertadas 300 vagas para cursos que contarão com aulas em Centros de Referência de Assistência Social (Cras), no espaço Vírgula Hub de Inovação VR (no Shopping Park Sul) e no próprio Senai de Volta Redonda. O início das aulas está previsto para o mês de junho.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que esteve presente na reunião de assinatura do acordo, destacou a importância de mais essa parceria com o sistema Firjan Senai para beneficiar a população de Volta Redonda com qualificação profissional.

“O Senai-Rj é parceiro do município, inclusive com qualificação para os servidores públicos, através da Unidade Móvel estacionada na praça da prefeitura. Agora vamos ampliar ainda mais essa parceria, com qualificação em funções que o mercado de trabalho está absorvendo. É fundamental capacitarmos cada vez mais nossa população para que os moradores possam conquistar as vagas que o mercado oferece”, destacou Sodré.

“Os Cras já contam com diversas oficinas do Programa de Inclusão Produtiva e agregar as qualificações do Senai vai beneficiar ainda mais os moradores de Volta Redonda, destacando o papel do Centro de Referência de Assistência Social, que é a porta de entrada para muitos serviços da prefeitura. Estamos felizes pela parceria, que vai dar oportunidade para quem mais precisa”, afirmou Marlene Motta, coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva da Smas.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, o sentimento é de gratidão pelo acordo assinado, que vai ofertar cursos gratuitos aos moradores da cidade. “Sou muito grato à Firjan, ao Senai por mais essa parceria. Todas as ações, projetos e programas que pudermos ofertar à população gratuitamente são bem-vindos. Um verdadeiro gol de placa”, afirmou o prefeito.

Em breve, a prefeitura irá divulgar todas as informações sobre as inscrições e quais cursos serão disponibilizados, entre outros detalhes.