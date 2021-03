Matéria publicada em 15 de março de 2021, 17:20 horas

Volta Redonda – O prefeito Antonio Francisco Neto assinou nesta segunda-feira, dia 15, dois protocolos de intenção para a compra de 200 mil doses de vacina contra a Covid-19. Uma delas é a Sputnik V, da Rússia, que aguarda aprovação emergencial da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O protocolo prevê a compra de 100 mil doses para a população de Volta Redonda.

A outra é para a compra de 100 mil doses da Covaxin, produzida na Índia, que aguarda aprovação da Anivsa, mas recebeu a licença de uso de emergencial, segundo anunciou o Ministério da Saúde do país indiano, na quinta-feira (11). Os testes de Fase 3 mostraram uma taxa de eficácia de 81%, e a vacina foi aprovada sob a autorização de uso de emergência “regular” na Índia.

Como é necessário aplicar duas doses – tanto da vacina produzida na Rússia quanto a da Índia – 100 mil pessoas serão vacinadas, se Neto fechar a compra dos imunizantes após aprovação do Ministério da Saúde do Brasil.

“Contamos com a chegada de mais doses pelo Ministério da Saúde, assim como aguardamos a movimentação do governo estadual, que também está disposto a comprar doses próprias para entregar às cidades. No entanto, estamos fazendo nossa parte também e se a liberação for possível, estaremos adiantados”, disse Neto.

A secretária municipal de Saúde, Conceição de Souza Rocha, disse que é favorável a compra das vacinas por parte dos municípios, pois desta maneira a vacinação poderá chegar com mais rapidez à população. A secretária afirmou ainda que a ampliação da campanha de imunização tem sido pensada diariamente. “A vacina tem que chegar para toda a população de Volta Redonda, pois é uma forma eficiente e segura de conter a pandemia”, destacou Conceição.

Neto ressaltou que até a campanha ser ampliada e chegar a todos os moradores da cidade, é necessário cuidados redobrados para evitar a disseminação do vírus.

“O país vive seu pior momento desde o início da pandemia. Nós aumentamos a fiscalização, as campanhas de conscientização, a distribuição de máscaras. Precisamos que todos façam sua parte para que Volta Redonda vença essa luta contra a Covid-19”, afirmou Neto.

Em meados de fevereiro, a Anvisa mandou uma missão à Índia para inspecionar a fábrica da empresa de biotecnologia Bharat Biotech, que desenvolve a Covaxin. O governo federal espera posição da agência para liberação das doses. Os agentes da Anvisa, que foram convidados pela própria Bharat Biotech, inspecionaram as instalações para a produção da vacina, bem como os procedimentos de armazenamento, os processos de trabalho, entre outros critérios de controle de qualidade.

Como está a certificação das vacinas

Segundo informações da Agência Brasil, há uma reunião marcada com a representante no Brasil da vacina Covaxin, produzida pela indiana Bharat Biotech, na semana que vem. No encontro será discutida a estratégia que será adotada para o compartilhamento de dados.

Ainda segundo a Anvisa, a empresa sinalizou que há o interesse de fazer um estudo clínico aqui no Brasil em parceria com o Hospital Albert Einstein. A inspeção de certificação da empresa que fabrica a vacina já foi concluída, mas o resultado ainda não foi divulgado.

Ainda de acordo com a Agência Brasil, a Anvisa recebeu um pedido de autorização para estudos clínicos sobre a vacina russa Sputnik 5 no Brasil e questionou dados e informações sobre os estudos realizados. Segundo a Anvisa, houve também um pedido de autorização do uso emergencial em janeiro, mas o processo foi devolvido.

A discussão sobre a Sputnik V ocorre com a União Química, que é a representante no Brasil e responsável por todas as informações sobre a vacina junto à Anvisa, como dados, estratégias de monitoramento para garantir segurança da vacina e comunicação.

A expectativa é que os próximos passos sejam tomados pela empresa e pelos russos para que a avaliação possa seguir e seja feita a certificação da segurança e eficácia da vacina.