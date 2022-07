Neto cobra da CSN ações previstas no TAC e agenda vistoria na Usina

Matéria publicada em 12 de julho de 2022, 18:15 horas

Prefeito perguntou ainda sobre a manutenção dos equipamentos de controle de emissão de poluição

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu representantes da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) em seu gabinete no final da tarde desta terça-feira, 12. O objetivo do encontro foi cobrar da empresa agilidade no cumprimento das ações previstas pelo TAC (Termo de Ajuste de Conduta) assinado em 2018 com o Inea (Instituto Estadual do Ambiente). Além disso, Neto agendou para amanhã, na parte da tarde, uma vistoria técnica com a equipe de Meio Ambiente da prefeitura no interior da Usina Presidente Vargas.

Neto afirmou que a população está sendo muito afetada pelo pó preto lançado no ar pela empresa. “Em todos estes anos como prefeito, não lembro de ter visto a situação como está e de ouvir tanta reclamação dos moradores”, falou, questionando sobre a manutenção dos equipamentos de controle da emissão de poluição atmosférica, principalmente, da sinterização.

“Sabemos que, pelo TAC, a CSN tem um prazo até agosto de 2024 para implantar as medidas eficazes de controle da poluição do ar, mas a população não aguenta mais. É preciso que algo seja feito com urgência”, disse Neto.

O documento prevê investimentos na melhoria da qualidade do ar de Volta Redonda, com adequações na Usina Presidente Vargas e atenda as normas ambientas vigentes. Para resolver a questão da emissão das partículas do pó preto que são lançadas na atmosfera pela siderúrgica e geram muitas reclamações dos moradores, está prevista a instalação de equipamentos modernos para impedir que elas sejam lançadas no ar.

De acordo com o diretor de Operações do Setor de Metalurgia da CSN, Fabian Franklin, a empresa tem aprimorado a manutenção nos equipamentos de controle da poluição e tem até 2025 para reduzir em 40%, em relação a 2020, a emissão de partículas no ar.

“O que acontece é que, nesta época do ano, a região é acometida pelo fenômeno meteorológico de inversão térmica, que impede a circulação natural dos ventos. Isso aumenta a sensação de poluição do ar”, disse.

Também participaram da reunião os secretários municipais de Meio Ambiente, Miguel Arcanjo, e de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco; o presidente do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto); os vereadores Sidney Dinho e Paulinho AP; além dos gerentes de Meio Ambiente, Aldo Santana, e Jurídico, Fernando Carlos, da CSN.