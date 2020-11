Neto Colucci analisa estreia no comando do Voltaço

Matéria publicada em 3 de novembro de 2020, 16:00 horas

Volta Redonda – A estreia de Neto Colucci no comando do Volta Redonda na Série C não terminou com um resultado positivo diante do São José-RS, mas o técnico disse que conseguiu ver pontos positivos na equipe.

– Não há tempo para lamentações. Infelizmente tivemos mais este resultado negativo, mas julgo ter pontos positivos neste início de trabalho sob o meu comando. Criamos muitas oportunidades, voltamos a marcar um gol após quatro jogos, sendo que só havíamos conseguido marcar três vezes apenas uma vez até agora na competição, marcamos pressão e tivemos o domínio das ações ofensivas. Claro que alguns ajustes precisam ser feitos para que uma equipe que tem amplo domínio em uma partida não volte a sair derrotada – analisou.

Com poucos dias no comando do Voltaço, Neto Colucci terá pela frente mais uma semana cheia de treinamentos até o próximo confronto diante do Criciúma-SC, no sábado (07), às 15h, no estádio Luso Brasileiro.

– Apesar de conhecer o elenco, tivemos apenas uma semana de trabalho nesta nova caminhada. Esta semana cheia de trabalho será fundamental para acertamos os erros que cometemos e corrigir para o confronto com o Criciúma. Saímos chateados da partida, mas confiantes que podemos reverter a situação se a atitude e estilo de jogo se repetirem – finalizou.

Classificação

O Voltaço está na oitava colocação do Grupo B do Campeonato Brasileiro Série C, com 14 pontos. Ao todo são três vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O Esquadrão de Aço está a cinco pontos de diferença do quarto colocado, Tombense, que tem 19 pontos.