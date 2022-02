Neto Colucci lamenta nova derrota e dispara críticas ao time do Voltaço

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2022, 22:49 horas

Volta Redonda – O Voltaço foi derrotado por 1 a 0 para o Boavista no Estádio Elcyr Resende, no último sábado (5). Após o confronto, o comandante Neto Colucci lamentou as chances perdidas pela equipe durante a partida e disparou críticas ao ataque do Tricolor de Aço.

– Mais uma partida onde fomos bisonhos na finalização. Não adianta a gente criar e não fazer os gols. Eles criaram uma oportunidade, fizeram o gol de pênalti, e depois tiveram outra no final, que passou rente a baliza. A verdade é que não tivemos competência para fazer os gols, porque está sendo bisonha a nossa finalização e temos que nos concentrar um pouco mais – criticou.

O treinador ainda disse que não tem como ficar justificando as derrotas.

– Não adianta a gente ficar falando. Não tem que inventar uma desculpa para justificar que não estamos ganhando os jogos. A desculpa é a falta de competência para ganhar os jogos, fazer os gols e não levar. Não adianta ficar falando, temos que trabalhar, aproveitar a semana cheia que teremos para acertar as coisas, buscar fazer um grande jogo diante do Madureira e conquistar a vitória – desabafou Colucci.

Na próxima rodada, o Esquadrão de Aço recebe o Madureira, sábado, dia 12, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira.