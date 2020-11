TRE julga hoje embargo de declaração apresentado por Neto (Assista agora ao vivo)

Matéria publicada em 23 de novembro de 2020, 13:30 horas

Neto diz que irá ao TSE caso recurso seja rejeitado no TRE

Volta Redonda e Rio – O ex-prefeito Antônio Francisco Neto afirmou ao DIÁRIO DO VALE que, caso os embargos apresentados no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) não revertam o indeferimento de sua candidatura, ele irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, a mais alta instância da Justiça Eleitoral no país. O julgamento do recurso ocorre nesta segunda (23), a partir das 15 horas, no TRE.

“Se mesmo assim (com o recurso) o TRE não mudar seu entendimento, pois o tribunal está dividido, vamos ao TSE. Em Brasília, todas as Jurisprudências são a nosso favor. Estamos muito confiantes na Justiça, até pelos votos que conquistamos nas urnas”, afirma Neto.

Neto conseguiu mais de 50% dos votos válidos no dia 15 de novembro, o que lhe daria a citória no primeiro turno, caso a candidatura estivesse deferida. Como seu status é “indeferido com recurso”, ele precisa reverter a decisão para que possa ser diplomado e assumir a prefeitura. Caso ele não consiga isso, a eleição para prefeito em Volta Redonda será anulada e uma nova eleição será realizada, sem a sua participação.

Argumentos

Neto lembrou que a decisão da Câmara Municipal de Volta Redonda que rejeitou suas contas de 2013 foi contrária ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ): “As contas de 2013 tiveram parecer favorável do TCE e mesmo assim foram rejeitadas pela Câmara”, declara.

O ex-prefeito também falou sobre as contas de 2011, que tinham parecer prévio contrário do TCE-RJ: “Sobre 2011, são dois pontos que estão em debate: se a prefeitura investiu o percentual devido constitucionalmente em Educação e sobre remanejamento de verbas internamente dentro do orçamento.”

“A nossa defesa já provou que o dinheiro foi usado a favor da Educação e nem mesmo o TCE aponta qualquer indício de desvio de recursos. O que aconteceu é que realizamos as obras nas escolas através do Furban, que é uma autarquia da prefeitura. Nós mostramos que em contas anteriores o tribunal aceitou essa prática e também em contas analisadas posteriormente. A conta de 2011 foi uma exceção. A verdade é que o dinheiro foi investido na Educação.”

“Outro item contestado pelo TCE foi sobre o remanejamento interno de recursos dentro do próprio orçamento. O tribunal sustenta que movemos mais recursos do que poderia entre uma pasta e outra da prefeitura. Nós apresentamos documentos que refutam essa hipótese. O recurso está ali, dentro do orçamento e não foi desviado. Foi integralmente aplicado na cidade, para o bem da população.”