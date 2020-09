Neto é confirmado como candidato em convenção partidária

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 11:43 horas

Volta Redonda – Antônio Francisco Neto foi confirmado por unanimidade nesta sexta-feira, dia 4, como candidato do Democratas à prefeitura de Volta Redonda, para as eleições de novembro. A convenção do DEM foi realizada pela manhã, confirmando ainda os nomes que concorrerão na eleição proporcional para vereador. Toda a reunião aconteceu de forma on-line, respeitando as regras de distanciamento social por causa do novo coronavírus.

O nome do candidato a vice-prefeito ainda não foi definido. Segundo o presidente do partido em Volta Redonda, Sebastião Faria, a pessoa que vai compor a chapa com Neto será anunciada em breve. “Neste momento, queremos reafirmar que todos do DEM têm o compromisso de trabalhar para recolocar Volta Redonda no caminho certo, no caminho do crescimento. Nós já vimos que isso é possível e vamos trabalhar muito para esse objetivo”, disse Faria.

Neto disse ter conhecimento da responsabilidade de governar Volta Redonda. Lembrou que em seus quatro mandatos já enfrentou muitas crises e está pronto para os próximos desafios.

“Temos de trabalhar muito para recuperar a saúde de nossa cidade, para acabar de verdade com esse modelo que está aí, que é caro e se mostrou ineficiente. Era melhor antes do que agora e temos total condições de fazer ser bom de novo. Para isso, o próximo prefeito precisará de muita experiência, mas também de humildade, trabalho e honestidade”, disse.

Neto lembrou também que em sua última gestão deixou um plano de mobilidade urbana pronto e com crédito aprovado, mas que foi deixado de lado nos últimos anos.

– Ao sair do governo, deixamos uma linha de crédito aprovada para construção de três viadutos, uma ponte, 18 quilômetros de ciclovias, além de 15 quilômetros de corredor exclusivo para ônibus. Eram R$ 60 milhões que iriam preparar a Volta Redonda do futuro. Esse projeto deve precisar de alguns ajustes, de ser modernizado, mas precisa ser retomado – disse ele.

Neto destacou ainda que o projeto de ter criado os polos empresariais será aproveitado com a nova lei de incentivo aprovada pelo governo estadual. “Temos os terrenos para abrigar novas empresas, que criamos nos nossos últimos anos de governo. A Alerj aprovou essa nova política de incentivo para que as empresas da cadeia de aço venham pra nossa cidade. Foi uma das poucas coisas que tiveram continuidade neste últimos anos e o próximo governo terá de dar os próximos passos”, destacou.

O DEM vem com a nominata completa, com 21 homens e 11 mulheres. O presidente da Câmara Municipal, Nilton Alves de Faria, o Neném, está no partido e ressaltou a importância do próximo prefeito ter experiência para conduzir a cidade em momento delicado. “Não há tempo para perder. Foram três anos e meio de muito retrocesso e precisamos de alguém que certamente vai recolocar a cidade no caminho certo”, disse.