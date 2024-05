Neto e Edson Quinto anunciam asfaltamento na Rua Lambari no Santa Rita do Zarur

Volta Redonda – Através das redes sociais, o prefeito Antonio Francisco Neto e o vereador Edson Quinto anunciaram o asfaltamento da Rua Lambari no bairro Santa Rita do Zarur. As obras se iniciam nesta segunda-feira (04), às 14h.

Neto afirmou que além do asfaltamento, foi realizado anteriormente uma obra para reparar problemas em relação as enchentes e queda de barreiras. O prefeito afirmou também que está atendendo um pedido de Edson Quinto em realizar o asfaltamento do local. “Atendendo pedidos do vereador, nós fizemos uma contenção muito grande, onde nós gastamos quase um milhão de reais, e agora atendendo novamente o pedido do vereador, nós vamos estar às 14h, na Rua Lambarim”, afirmou o prefeito da cidade.

O vereador Edson Quinto agradeceu ao prefeito e também ao deputado Munir Neto pela realização da obra. “Prefeito, quero agradecer mais uma vez, foi uma obra de investimento de quase milhão de reais, resolveu a questão da enchente que tinha, da queda de barreiras, e agora vamos colocar o asfalto. Eu também agradeço ao deputado Munir, fazendo essas solicitações pra ele também. Munir, muito obrigado pelo seu apoio”, agradeceu o vereador.

Assista o vídeo do pronunciamento do asfaltamento: