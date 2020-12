Neto e Faria são diplomados pela Justiça Eleitoral

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2020, 16:02 horas

Volta Redonda – O prefeito eleito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, e o vice, Sebastião Faria, foram diplomados na tarde desta terça-feira, 22, para o mandato de 2021 a 2024. Os diplomas foram entregues pelo juiz eleitoral Marcelo Dias da Silva.

Neto será prefeito de Volta Redonda pela quinta vez, um marco político nacional se tratando de cidades de médio ou grande porte do país.

A chapa formada por Neto e Faria foi vitoriosa ainda no primeiro turno, em 15 de novembro, com 57,20%, o que representou 85.763 votos. No total, eram 14 candidatos na disputa. “Hoje temos a certeza de que a vontade popular está sendo respeitada e a democracia valorizada. Agradeço muito à população e mais uma vez garantimos que não vamos decepcionar esses votos de confiança”, disse.

Neto destacou que a partir de agora o governo a ser montado deve se preocupar em trabalhar muito para colocar as coisas em ordem. Segundo o futuro prefeito, já foram feitas reuniões setoriais em todas as áreas da administração municipal. “Temos uma boa noção das dificuldades que virão, mas a população não nos elegeu para ficar reclamando. Temos de trabalhar”, destacou.

Faria, que assume seu primeiro cargo eletivo, disse que está muito otimista e empolgado para trabalhar. “Temos de retribuir com muito trabalho todo carinho que recebemos, não só durante a campanha, mas durante toda nossa história em Volta Redonda”, disse.