Neto e Freixo discutem projetos para turismo em Volta Redonda

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu na noite desta quinta-feira (10), o presidente da Embratur (Empresa Brasileira de Promoção do Turismo Internacional), Marcelo Freixo. Durante o encontro, que também contou com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, e da diretora de Turismo da SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo), Débora Cândido, foram apresentados os projetos voltados para a área de turismo do município.

O prefeito Neto elogiou os avanços na área de turismo conquistados nos últimos quatro anos pelo secretário Sodré, pela Débora e toda a equipe da SMDET.

“Eles enxergaram e me mostraram um potencial que, mesmo sendo prefeito da cidade pela sexta vez, não conhecia. Estou aqui para apoiar no que for preciso e vamos crescer cada vez mais nessa área”, disse Neto, lembrando que o Museu da Ciência e Tecnologia, por exemplo, já saiu do papel e será um grande atrativo para os turistas.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, parabenizou o prefeito Neto pelo que chamou de “virada de chave” em relação ao turismo.

“Todos os prefeitos precisam seguir seu exemplo, que já percebeu que o turismo será o grande gerador de emprego e renda do século XXI. É preciso que os municípios comecem a se capacitar e preparar para se beneficiar desse momento”, falou Freixo.

Ele anunciou que nesta sexta-feira, 11, reúne prefeitos de outros municípios da região para lançar o “Novas Rotas”, projeto da Embratur que oferta capacitação na área de turismo usando três eixos: inovação, inteligência de dados e sustentabilidade.

“O objetivo é que essa potência de turismo visto nas grandes cidades brasileiras se desdobre para o interior”, afirmou.

O secretário da SMDET, Sérgio Sodré, falou das principais ações desenvolvidas pela Pasta como o Museu da Ciência, que terá 54 equipamentos, sendo alguns interativos, área de exposição permanente e temporárias, além do Planetário; o Parque Natural, que será voltado para o turismo de aventura; e o Parque da Pedreira.

“Estamos trabalhando muito para avançar na área de turismo. O município vai ganhar uma identidade visual voltada para o turismo, por exemplo”, contou Sodré, que também mostrou os projetos já em andamento como a van do “Turismo em Volta”, que percorre o roteiro histórico do município, e o Projeto Arigó, que desenvolve artesanato com a identidade de Volta Redonda.

Débora Cândido aproveitou a oportunidade para presentear Marcelo Freixo com um artesanato do Projeto Arigó e colocar Volta Redonda à disposição para ser um polo regional do “Novas Rotas”. “Vamos precisar muito do apoio da Embratur para avançar na área de turismo”, disse Débora, que aceitou o convite para fazer, junto com o secretário Sérgio Sodré, uma visita técnica à Embratur, em Brasília.

A diretora de Turismo da SMDET também recebeu Marcelo Freixo no 20º episódio do podcast “Turiscast VR”, outra iniciativa da prefeitura, em parceria com o Espaço Vírgula Hub de Inovação, da secretaria, voltada para o desenvolvimento do turismo em Volta Redonda.