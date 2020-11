Neto entra hoje com recurso no TRE

Matéria publicada em 16 de novembro de 2020, 12:01 horas

Ex-prefeito de Volta Redonda entrará com embargo de declaração no Tribunal para tentar reverter impugnação de registro de sua candidatura; se ele perder ainda pode ir ao TSE

Volta Redonda – O candidato do DEM, Antônio Francisco Neto, que venceu a eleição em Volta Redonda, no primeiro turno, vai entrar nesta segunda-feira, 16, com um embargo de declaração no TRE (Tribunal Regional Eleitoral), para tentar reverter a impugnação do seu registro de candidatura. Neto explicou que a sua defesa encontrou falhas na sentença que impugnou seu registro.

” Meu advogado vai pedir que os desembargadores revejam a posição deles”, disse Neto, acrescentando que vai ao TSE, se for necessário. O ex-prefeito afirmou ainda que existem várias jurisprudências em casos semelhantes ao seu, inclusive, do próprio ministro do TSE, Roberto Barroso. Neto frisou ter certeza de que terá vitória judicial, pois “não houve desvio de dinheiro e nada que desabonasse minha conduta”.

Neto classificou como política a rejeição de suas contas pela Câmara Municipal. “A Câmara rejeitou minhas contas de 2013 e tinham parecer favorável do TCE (Tribunal de Contas do Estado), portanto, a intenção dos vereadores era reprovar minhas contas”, disse Neto, que agradeceu a população de Volta Redonda e voltou a afirmar que jamais irá decepcionar seus eleitores.

Neto, que obteve 85.673 votos, terá que aguardar o julgamento desse embargo. Caso perca, poderá recorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Se perder em todas as instâncias, haverá nova eleição em Volta Redonda. No entanto, se o ex-prefeito Neto conseguir reverter a decisão na Justiça, ele assume no dia 1 de janeiro, de 2021.

O caso

Neto teve as contas de 2011 rejeitadas por ter aplicado verbas do Fundeb na construção e reforma de escolas por meio do Furban (Fundo Comunitário). O Tribunal apontou a ação como irregular, mas a defesa de Neto sustenta que não foi apontado dolo no ato. Para a defesa do ex-prefeito, está provado que o dinheiro foi usado a favor da Educação e nem mesmo o TCE aponta qualquer indício de desvio de recursos. Além disso, a defesa aponta que em contas anteriores o tribunal aceitou essa prática e também em contas analisadas posteriormente.

Outro item contestado pelo TCE foi sobre o remanejamento interno de recursos dentro do próprio orçamento. O tribunal sustenta que Neto moveu mais recursos do que poderia entre uma pasta e outra da prefeitura. O ex-prefeito apresentou documentos que refutariam essa hipótese, mas os defensores da candidatura foram além. “Novamente não há o menor ponto de dolo ou de situação insanável, que são os pontos que justificam a inelegibilidade. O recurso está ali, dentro do orçamento e só foi usado em uma secretaria diferente, após seguir toda burocracia e a legislação”, diz a defesa.